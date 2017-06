Verón no descartó dejar la presidencia de Estudiantes y acusó a la prensa

CRISIS EN EL CLUB DE LA PLATA

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, aseguró ayer que le “dan ganas de renunciar” a su cargo, tras confirmar que Lucas Nardi no dirigirá su equipo.

“No uso redes. Pero vivimos en una sociedad compleja, poco tolerante y enferma. Nardi me dijo que no tuvo nada que ver con el tuit y le creo”, añadió el ex jugador e ídolo del Pincha.

“Es una situación difícil, para mí difícil de digerir. Nardi no va a dirigir a Estudiantes. Lo hará (Leandro) Benítez. No comparto nada de todo lo que pasó. Me dan ganas de largar todo”, afirmó un Verón compungido en conferencia de prensa.

“No manejo redes sociales y estamos en una sociedad enferma. No me acostumbro y lo tendré que hacer. Es muy raro lo que pasó porque hace seis meses que (Nardi) está en el club y salió a la luz esto”, añadió.

Verón se mostró quebrado emocionalmente y -con lágrimas en los ojos- agregó que lo sucedido “me suena a opereta. Hablamos mucho, pero no lo pudimos revertir. Lucas representa al club y esto me da mucha bronca”.

El presidente albirrojo señaló que “mucho de esto lo arman periodistas y medios que no me quieren porque no hablo con ellos. La sociedad tendría que tener otros valores. Algunos juegan a hacer periodismo y hacen terrorismo”. “Pensé mucho qué hacer, me dan ganas de largar todo, pero el club está por encima de todo y de todos. Estamos a días de poder anunciar cosas importantes, como que tenemos los fondos para terminar el estadio, y son compromisos que asumiré casi personalmente”, puntualizó.

Luego, remarcó que “hablé con Carlos (Bilardo) y no tengo problemas con él. Puedo resistir un archivo, jamás hablé mal de nadie. Hago las cosas porque las siento y no para que me quieran más que a otro”, afirmó.

“No hago las cosas para generar poder, no me modifica el ego, que no es tan alto como muchos piensan. A mí me interesa que el club esté cada día mejor. Me extraña muchísimo todo esto”, subrayó el presidente del Pincha. “Insisto, estoy dolido y con bronca, porque Nardi no lo merecía, ni tampoco su familia”, concluyó Verón.

Sanción a jugador

El histórico triunfo del modesto Pacífico de General Alvear, el club del Federal B que eliminó de la Copa Argentina a Estudiantes de La Plata (3-2), quedó salpicado luego de las declaraciones radiales que realizó el defensor Federico Allende, que admitió que pinchó con agujas al delantero colombiano Juan Otero, durante el partido de 32avos de final. El presidente del club mendocino, Héctor Moncada, dijo que echarán al jugador.