Libertadores: los rivales de River, San Lorenzo, Lanús y Godoy Cruz

COPA

River Plate, San Lorenzo, Lanús y Godoy Cruz conocieron anoche sus rivales en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, en el sorteo que se realizó en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

Por primera vez, a través de este sistema, los cuatro equipos argentinos clasificados a los octavos de final conocieron a los rivales que enfrentarán, en principio, en la primera semana de julio las idas y en agosto las revanchas. Así quedaron los cruces de octavos de final:

Llave A: Guaraní (Paraguay) vs. River.

Llave B: Atlético Paranaense (Brasil) vs. Santos (Brasil).

Llave C: Nacional (Uruguay) vs. Botafogo (Brasil).

Llave D: Emelec (Ecuador) vs. San Lorenzo.

Llave E: The Strongest (Bolivia) vs. Lanús.

Llave F: Godoy Cruz vs. Gremio (Brasil).

Llave G: Barcelona (Ecuador) vs. Palmeiras (Brasil).

Llave H: Jorge Wilstermann (Bolivia) vs. Atlético Mineiro (Brasil).