Sudamericana: a quiénes enfrentarán los siete participantes argentinos

DEFINIDO

La Copa Sudamericana definió ayer los cruces de la segunda ronda, con la participación de siete representantes argentinos: Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán, Independiente, Racing, Huracán, Arsenal y Defensa y Justicia.

Así quedó definida la segunda ronda:



Racing vs. Deportivo Independiente Medellín (Colombia).

Nacional Potosí (Bolivia) vs. Estudiantes.

Independiente vs. Deportes Iquique (Chile).

Huracán vs. Libertad (Paraguay).

Sport Recife (Brasil) vs. Arsenal de Sarandí.

Oriente Petrolero (Bolivia) vs. Atlético Tucumán.

Defensa y Justicia vs. Chapecoense (Brasil).

Independiente, Racing, Huracán, Arsenal y Defensa y Justicia accedieron a esta instancia luego de superar sus eliminatorias de la primera fase, mientras que Estudiantes y Atlético Tucumán ingresaron desde de la Copa Libertadores de América tras culminar terceros en sus respectivos grupos.