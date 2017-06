Volvió Bentancur pero Barrios jugará ante Aldosivi

BOCA JUNIORS

Entre las novedades futbolísticas de Boca, el mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur se reincorporó -y estuvo entre los titulares ante la ausencia de Wilmar Barrios- tras jugar el Mundial Sub 20 de Corea del Sur.

Sin embargo, el DT Guillermo Barros Schelotto mantendrá entre los once al colombiano Barrios, quien hoy se sumará al plantel -al igual que su compatriota Frank Fabra- luego de jugar dos amistosos con el seleccionado de su país.

El entrenador hoya hablará en conferencia de prensa, después de la práctica que realizará desde las 9.30 el plantel en Casa Amarilla, y seguramente confirmará el equipo con un solo cambio respecto del que le ganó a Independiente por 3-0: Ricardo Centurión por "Junior" Benítez.

Justamente Centurión participó nuevamente de la práctica de fútbol formal y se mostró totalmente recuperado de la lesión que lo tuvo un mes fuera de las canchas desde el superclásico del 14 de mayo, y que le obligó a perderse los partidos ante Newell's Old Boys (1-0), Huracán (1-1) e Independiente (3-0).

El jugador había sufrido un desgarro del isquiotibial derecho, en la derrota por 3-1 ante River, que lo mantuvo alejado del primer equipo.

El plantel de Boca, líder del torneo con 56 puntos, cuatro más que su escolta River (52), viajará mañana por la tarde rumbo a Mar del Plata para visitar el sábado a las 17.45 a Aldosivi, con el apoyo de 10.000 hinchas. Es que el vicepresidente de Aldosivi, José Mosuzza, confirmó ayer que se venderán esa cantidad de plateas (Norte y Sur) en diálogo con TyC Sports.

El Club Atlético Aldosivi puso ayer a la venta populares, plateas descubiertas y cubiertas con vistas al partido del próximo sábado ante el líder Boca Juniors, en Mar del Plata, por la 28va. fecha del campeonato de Primera División del fútbol argentino.

La institución marplatense dio a conocer el listado de precios en su página oficial para el partido que no tendrá el acceso del público visitante por determinación de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), por lo que la modalidad adoptada por Aldosivi es similar a la que puso en marcha Olimpo de Bahía Blanca: vender entradas para el público "neutral".

Los hinchas que compren en el predio del club pueden hacerlo desde ayer hasta mañana de 10 a 17 con los siguientes precios, correspondientes al sector sur: la entrada popular tiene un costo de 300 pesos; la platea descubierta 1.000 pesos; y platea cubierta 1.200 pesos.