Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores

River Plate, San Lorenzo, Lanús y Godoy Cruz conocerán esta noche sus rivales en los octavos de final de la Copa Libertadores de América luego del sorteo que se realizará en la sede de la Conmebol en Paraguay.



El evento se llevará a cabo desde las 21 en el Centro de Convenciones de la Conmebol, ubicado en Luque, y será transmitido en directo por la señal de cable Fox Sports.



Por primera vez a través de este sistema, los cuatro equipos argentinos clasificados a los octavos de final conocerán a los rivales que enfrentarán, en principio, en la primera semana de julio las idas y en agosto las revanchas.



No obstante, hubo un pedido conjunto de todas las dirigencias de nuestro país para postergar los primeros partidos para inicios de agosto pero el mismo todavía no tuvo respuesta por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol.



Los 16 equipos clasificados fueron divididos en dos bolilleros: en el copón 1 se ubicaron los ganadores de cada grupo numerados según los puntos obtenidos en la segunda fase, mientras que en el 2 los segundos de cada zona ordenados con el mismo criterio.



En el primer copón estarán Lanús, segundo mejor clasificado, River Plate, como cuarto, y San Lorenzo, en la octava ubicación como peor primero.



Los brasileños Atlético Mineiro (1), Gremio (3), Palmeiras (5), Santos (6) y Botafogo (7) completan el bolillero 1.



Godoy Cruz, en tanto, encabeza el bolillero de los segundos como el noveno mejor clasificado.



Del 10 al 16 completan el copón: Guaraní (Paraguay), Emelec (Ecuador), Barcelona (Ecuador), Atlético Paranaense (Brasil), The Strongest (Bolivia), Wilstermann (Bolivia) y Nacional (Uruguay).



El sorteo comenzará con la extracción de ocho bolillas del copón 2 que se irán ubicando en las llaves A, B, C, D, E, F, G y H.

Luego, se sacarán las bolillas del copón 1 para completar los cruces de octavos de final.



Los partidos de ida se jugarán en el estadio de los equipos del bolillero 2.



Los mejores clasificados (según el número con el que fueron designados) siempre comenzarán las series como visitantes y definirán en casa.



Todos los equipos tienen la posibilidad de realizar tres modificaciones en la lista inicial de buena fe sea por lesión, incorporación o por decisión técnica.