Disputaron otra fecha del campeonato de fútbol para empresas e instituciones

ESTÁ EN JUEGO LA COPA BANCO CREDICOOP

El pasado sábado se desarrolló una nueva jornada de la edición 2017 del torneo de fútbol para empresas e instituciones que organiza la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba), edición que en este noveno año vuelve a poner en juego la Copa Banco Credicoop.

En la cancha del Complejo Deportivo de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) se desarrollaron tres partidos. Allí, Alanís Viajes superó por 2 a 0 a Petit Paris, en un partido válido por la Zona “1” de la Primera “B”.

Además, MTEC Triángulo goleó 5 a 1 a Sanatorio Junín, y Shell Gas superó por 1 a 0 a La Barata. Estos dos últimos cotejos correspondieron a la Zona “3” de la Primera “B”.

Recordemos que en esta novena edición del certamen, hubo récord de inscriptos, ya que participan 36 equipos, ocho más que la organizada el año pasado, que hasta el momento había sido la convocatoria más numerosa.

Los partidos de esta competición se desarrollan en las canchas del Club Independiente y del Complejo Deportivo de ATSA.

El alto grado de interés de la comunidad por participar de esta iniciativa hizo que desde la Dirección de Deportes de la Unnoba se ideara, a partir de este año, un campeonato dividido en dos categorías: Primera “A” y Primera “B”.

A su vez, cada categoría estará conformada por tres zonas de seis equipos cada una.

Esta primera fase del torneo es clasificatoria y se juega por el sistema todos contra todos dentro de cada zona, por puntos. Una vez finalizada, los mejores de cada grupo clasificarán a la etapa final, que se desarrollará en formato de play off.

Los integrantes de la Primera “A” se ganaron su lugar en base al resultado obtenido en la edición anterior del torneo. Las zonas de esta categoría quedaron definidas de la siguiente manera:

Grupo “A”: La Pequeña Familia, ATSA, Metalnor, El Reino del Revés, Deportes Dani y Los Miuras.

Zona “B”: La Cabaña, Los Horneros, Santa Alicia A, Electricidad Keto’s, Nico FC e Imperial Pinturas.

Grupo “C”: Odonto Junín, Ejército Los Rojos, Camioneros, Restaurante Muñoz, Conurbano Distribuciones y Chiara.

Por otra parte, así quedaron establecidas las zonas de la Primera “B”:

Grupo “1”: Real Junín FC, Rober Repuestos, Distribuidora Troiano, Petit Paris, Alanis Viajes y Abogados.

Zona “2”: Alianza (Servicio Penitenciario), Tomar Logística, C. Rakata, Santa Alicia B, El Pela y Corvalán C.

Grupo “3”: Shell Gas, La Barata, Sanatorio, Sancor Seguros, Autoservicio Figliuolo y MTEC El Triángulo.