Sampaoli: "Buscamos instalar una idea ofensiva"

"Se viene otra etapa de preparación. Pasamos un partido exigente con Brasil y estimo que también lo será con Singapur. Pero más allá de las diferencias que sabemos que existen entre ambos, buscamos instalar una idea ofensiva", afirmó Sampaoli, de 57 años, durante la conferencia de prensa que brindó de cara al amistoso a jugarse mañana ante Singapur.



"No tenemos la certeza de que vamos a ganar, pero sí la convicción de que vamos a buscar hacerlo en todos los partidos desde el inicio. Trabajamos en distintas alternativas agresivas en ataque por el lugar que hoy ocupamos en las Eliminatorias", agregó el DT santafesino.



Sampaoli, de esta manera, dejó en claro que en el tramo final de las Eliminatorias saldrá "a ganar en todas las canchas" porque Argentina hoy está quinta, con 22 puntos, en puesto de repechaje.



"En todos los amistosos buscaremos lo mismo, ser protagonistas desde el comienzo, pero entendiendo el rival que tendremos enfrente. Pero siempre con la premisa de ataque", reiteró el ex entrenador de Sevilla de España, quien evitó hablar del proceso anterior, encabezado por Edgardo Bauza, ya que "no corresponde".



Sampaoli, de cara al partido del 31 de agosto próximo con Uruguay, en Montevideo, por la 15ta. fecha de las Eliminatorias, aún no definió el dibujo táctico ni al arquero titular.



"Uruguay contra Italia (triunfo por 3-0 de los "azzurros") jugó con varios suplentes. Imagino un partido y contexto distinto, ya que los dos nos estaremos jugando parte de la clasificación al Mundial", explicó.



"Hoy no puedo definir quién será el arquero para ese partido. Con Brasil atajó (Sergio) Romero, mañana lo hará (Nahuel) Guzmán. Los valoro a los dos, pero también hay otros que aún no fueron citados y pueden terminar jugando", advirtió.

Sampaoli, además, le dedicó un párrafo con elogios al delantero Mauro Icardi, quien participó de la gira, pese a estar lesionado.

"Teníamos dudas respecto de su participación aunque sea en un partido de los dos. Pero sí queríamos verlo no en lo individual sino en lo grupal para ver si encajaba en esta idea de juego. Igualmente habla muy bien de él como profesional que haya venido lesionado, ya que podría estar en este momento de vacaciones con su familia", destacó.



El DT del combinado albiceleste adelantó que el mediocampista Lucas Biglia mañana será "el capitán" ante las ausencias de Lionel Messi y Javier Mascherano. Aunque no confirmó el equipo, dejó entrever que utilizará un esquema de juego novedoso: el 2-3-5.



"Mañana jugaremos con dos centrales y un volante de contención, aunque la idea es que todos, o sea los diez jugadores, defiendan. Insistiremos con la presión alta para recuperar la pelota en ataque, como lo hicimos contra Brasil. Tenemos que ser un equipo agresivo en todos los partidos", puntualizó.



"Buscamos variantes en ataque. Mañana jugaremos con dos extremos con las piernas cambiadas (con Ángel Di María a la derecha y Alejandro Gómez por la izquierda), laterales con pies abiertos (Eduardo Salvio por la derecha y Marcos Acuña por la izquierda) y volantes lanzados (Manuel Lanzini y Paulo Dybala). Vamos a buscar, ante todo, precisión, y además ser convincentes en ataque. No descarto utilizar este esquema en el futuro", concluyó Sampaoli.