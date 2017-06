Tapia: "Necesitábamos un entrenador con el carácter de Sampaoli"

El presidente de AFA, Claudio Tapia, aseguró este domingo que el seleccionado argentino de fútbol necesitaba un entrenador "con el carácter" de Jorge Sampaoli, quien el viernes pasado debutó con el triunfo en el amistoso ante Brasil por 1 a 0 en Melbourne, Australia.



"Como dirigentes necesitábamos un entrenador como Sampaoli, y los jugadores necesitaban alguien como él, con su carácter. En la cancha se vio una Selección que no lució tanto en el juego, pero sí tuvo personalidad", apuntó "Chiqui" Tapia en declaraciones a ESPN.



El mandamás de la AFA continuó con elogios a Sampaoli, quien sucedió en el cargo a Edgardo Bauza, en procura de obtener la clasificación al Mundial de Rusia 2018. "Sin dudas, con él es un antes y un después", dijo.



"Tiene mucha llegada y puede generar un click en los jugadores. Trajimos a un técnico que nos va a sacar de la situación en la que estábamos, porque estábamos adormecidos y no teníamos identidad de juego", consignó el ex presidente de Barracas Central.



El titular de AFA apuntó que los jugadores del seleccionado argentino están buscando "el momento" para volver a hablar con los medios de comunicación: "La veda tenemos que respetarla, hay que ponerse del lado de ellos; todos queremos lo mejor para el fútbol argentino y la Selección".



Por último, Tapia indicó que "el cambio" en AFA se concretará a partir del próximo semestre y adelantó: "Después de la gira nos vamos a juntar con (Juan Sebastián) Verón, encargado de las selecciones juveniles, y Sampaoli para ver qué queremos", puntualizó