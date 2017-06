Sarmiento retoma los entrenamientos de cara al tramo final del torneo

FÚTBOL DE PRIMERA

El plantel de Sarmiento regresa hoy a los entrenamientos, luego que el DT Fernando “Teté” Quiroz le diera el fin de semana libre a sus dirigidos.

Los futbolistas del Verde se reencontrarán a las 10, en el predio de Ciudad Deportiva para dar inicio a la semana de trabajo y con la mente puesta en el tramo final del torneo, donde el equipo de nuestra ciudad se jugará ni más ni menos que la permanencia. En esa recta final, Sarmiento visitará el sábado 17 a Vélez Sarsfield; y el jueves 22 recibirá a Patronato.

Está claro que la actualidad deportiva no es la ideal. Al respecto, el presidente Fernando Chiófalo, aseguró en sus últimas declaraciones que el club tiene “un problema deportivo” porque están cerca de “descender” a la Primera B Nacional y que las deudas ya se “regularizaron”.

“Por suerte el tema de la deuda se regularizó y hoy estamos un poco más tranquilos. El problema que hoy tenemos es deportivo porque estamos al borde de perder la categoría”, afirmó el directivo.

“De todas maneras tenemos ciertas esperanzas de sacar la totalidad de los puntos en juego y esperar que algunos de los equipos con los que estamos peleando no sumen”, indicó.

Sarmiento (0.986) está obligado a ganar los tres encuentros que quedan en el camino y que Olimpo de Bahía Blanca (1.097), Huracán (1.095) y Temperley (1.082) prácticamente no sumen puntos.

Asimismo, Chiófalo hizo referencia al debut de muchos juveniles en los dos últimos partidos, en los que ganó tanto por el certamen, como por la Copa Argentina, y reconoció estar “contento”.

“Vemos que hay una camada de jugadores jóvenes del club que han surgido y que son el resultado de unos ocho años de trabajo”, valoró.

Es que los jugadores Nicolás Bianchi Arce, Alan Aguirre y Hamilton Pereira rescindieron su vínculo con el club; y que Rodrigo Depetris, Marcos Astina, Lucas Suárez, Lucas Pérez Godoy, Gonzalo Di Renzo y Adrián Balboa se entrenan aparte y dejarán el club al final del campeonato.

“La actual Comisión Directiva no puede tomar ninguna decisión más allá de junio. Se tiene que realizar una asamblea en donde se decidirá el futuro de esta dirigencia, pero antes vamos a dar pelea en el torneo. Mientras haya una posibilidad la vamos a seguir peleando”, cerró Chiófalo en una nota con FM 101.3 de Junín.