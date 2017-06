Newbery gana, gusta, golea y lidera

FÚTBOL LOCAL

Jorge Newbery de Junín le ganó ayer a Villa Belgrano para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición tiene en juego la Copa “Horacio Oscar ´Taqueta´ Barrionuevo”.

El Aviador que dirige tácticamente el entrenador Marcelo Messina volvió a tener una gran actuación y en esta oportunidad la víctima fue Villa. Con un gran juego colectivo y mucha dinámica, Newbery fue más que su rival y supo expresar en la red esa diferencia. Iván Giannini en dos oportunidades, Agustín Sospicio y Gastón Campos marcaron los tantos de la gran victoria.

En la cancha de La Loba, Sarmiento hizo las veces de local para recibir a Rivadavia de Lincoln. En los noventa minutos el equipo de la vecina localidad fue superior a los pibes del Verde y se quedó con el triunfo que lo transformó en uno de los dos escoltas que tiene el certamen.

En la cancha de Defensa el que no pudo ganar fue Rivadavia de Junín. Los dirigidos por Silvio Frágole no pudieron con los de Julio Correas y terminaron empatando en cero.

El que sí pudo sumar de a tres fue Mariano Moreno que, de visitante, le ganó a Deportivo Baigorrita por 2 a 1, gracias al doblete del delantero Matías García. Por último, en Agustín Roca, Origone Fútbol Club y BAP jugaron un partido entretenido que terminó empatado en 2.

De esta manera, disputadas diez fechas, con 22 puntos el líder sigue siendo Jorge Newbery que ahora tiene dos escoltas con 18, Rivadavia de Junín y su homónimo de Lincoln.

Todos los resultados y la próxima fecha

Los resultados de la décima fecha fueron los siguientes: Independiente 3- 1 River Plate; Origone FC 2 - 2 BAP; Deportivo Baigorrita 1 - 2 Mariano Moreno; Jorge Newbery 4 - 0 Villa Belgrano; Sarmiento 0 - 3 Rivadavia de Lincoln; y Defensa Argentina 0 - 0 Rivadavia de Junín. Libre: Ambos Mundos.

Partidos de la fecha 11: Rivadavia de Junín vs. Sarmiento; Rivadavia de Lincoln vs. Jorge Newbery; Villa Belgrano vs. Deportivo Baigorrita; Mariano Moreno vs. Origone; BAP vs. Independiente; y River Plate vs. Ambos Mundos. Libre: Defensa Argentina.