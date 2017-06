Apertura 2017: Independiente (J) le ganó a La Loba en el inicio de la décima fecha

FÚTBOL LOCAL

Ayer comenzó a disputarse la décima fecha del Torneo Apertura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que en esta edición tiene en juego la Copa "Horacio Oscar ´Taqueta´ Barrionuevo". En su cancha, Independiente de Junín le ganó a River Plate por 3 a 1 y con la victoria el equipo de Ever Gallo se mantiene en el lote de los arriba.

En el trámite de un partido muy parejo, el Rojo tuvo mayor eficacia en los últimos metros y por eso se quedó con el triunfo. Para el local, el "Biyu" Germán Gaspar marcó en dos oportunidad y también tuvo su grito el defensor Javier Barraza. Para la visita, el tanto lo marcó Tomás De Luca.

El décimo capítulo que continuará hoy tendrá un gran desenlace, porque faltando cuatro fechas para el final el torneo tiene varios candidatos. Por ahora, el puntero en soledad es Jorge Newbery, que esta tarde defiende el liderazgo en su estadio y frente a Villa Belgrano.

La décima fecha se completará con cinco partidos. Siempre a partir de las 15.30, hoy jugarán: Deportivo Baigorrita vs. Mariano Moreno; Origone Fútbol Club de Agustín Roca vs. B.A.P.; Sarmiento vs. Rivadavia de Lincoln (Cancha de River); y Defensa Argentina vs. Rivadavia de Junín. Tiene jornada libre el club Ambos Mundos.

Cómo continúa el torneo de inferiores



Hoy

Independiente (J) vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. BAP

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Baigorrita vs. Moreno

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

J. Newbery vs. Villa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Sarmiento vs. Rivadavia (L)

(Cancha: River)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Defensa vs. Rivadavia (J)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima.