Independiente (J) recibe a La Loba para dar inicio a la décima fecha del Torneo Apertura

FÚTBOL DE PRIMERA

Mañana, a las 15.30, Independiente de Junín recibirá a River Plate para dar inicio a la décima fecha del campeonato "Apertura" 2017 de primera división "Horacio Oscar ´Taqueta´ Barrionuevo", que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

El Rojo de Junín, que dirige tácticamente Ever Gallo, llega a este partido bien entonado ya que viene de ganar el clásico de barrio frente a Ambos Mundos. En cambio, La Loba, que no viene teniendo un buen torneo, intentará sumar para salir de las últimas posiciones de la tabla general.

El choque entre Independiente y River servirá para dejar inaugurado el décimo capítulo de un torneo que ingresa en su etapa de definiciones.

Faltando cuatro fechas para el gran final, el líder en soledad es Jorge Newbery que recibirá el domingo, a las 15.30, en su estadio, a Villa Belgrano. También este domingo, siempre a partir de las 15.30, jugarán: Deportivo Baigorrita vs. Mariano Moreno; Origone Fútbol Club de Agustín Roca vs. B.A.P.; Sarmiento vs. Rivadavia de Lincoln (Cancha de River); y Defensa Argentina vs. Rivadavia de Junín.

En la previa al inicio de esta décima fecha, el tribunal de disciplina confirmó la nómina de jugadores que no podrán afrontar los próximos compromisos.

En primera división, Maximiliano Espíndola (Defensa Argentina) fue suspendido por tres fechas; Juan Daglio (Defensa Argentina) se perderá un partido; y también con una fecha fue sancionado Gonzalo Alonso (Mariano Moreno).

En primera, por haber alcanzado el límite de las cuatro amarillas, no jugarán esta décima fecha los siguientes futbolistas: Leandro Martingorena (B.A.P), Ezequiel Sartori (B.A.P) y Emmanuel López (Independiente).

En inferiores, también comienza la décima fecha:

Mañana

Independiente (J) vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Origone vs. BAP

Décima: 12.30

Sexta: 13.30

Baigorrita vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

J. Newbery vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Sarmiento vs. Rivadavia (L)

(Cancha: River)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Defensa vs. Rivadavia (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

El domingo

Independiente (J) vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. BAP

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Baigorrita vs. Moreno

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

J. Newbery vs. Villa

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Sarmiento vs. Rivadavia (L)

(Cancha: River)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Defensa vs. Rivadavia (J)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone en predécima, séptima y octava; y Baigorrita en predécima y séptima.