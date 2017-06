Orión rescindió con Racing

SORPRESA

El director técnico de Racing Club, Diego Cocca, comentó que el arquero Agustín Orión “decidió irse” del club porque fue “amenazado” telefónicamente por desconocidos.

“Tomó la decisión de no querer seguir en Racing. Explicó lo que sentía y le pasaba y se despidió de nosotros y sus compañeros. Hoy pasó esto y decidimos respetarlo. No había mucho más que hacer. Vino, habló con todo el cuerpo técnico y se despidió uno por uno”, declaró el entrenador.

En diálogo con el programa Estudio Fútbol, Cocca se mostró sorprendido por la determinación del jugador y admitió que en el club “nadie esperaba que se fuera”.

“Estábamos enterados de las amenazas y los insultos, pero estamos en el fútbol argentino y eso es moneda corriente”, relativizó.

Cocca negó que la partida de Orión tenga que ver con su decisión de quitarle la titularidad antes del clásico con San Lorenzo, disputado el último sábado 27 de mayo.

“Agustín siempre se comportó como un profesional, no hubo problemas. A él le tocó salir por rendimiento y lo entendió. Yo no le prometo el puesto a nadie, el que está mejor, ataja”, explicó.