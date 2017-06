Olimpo, Atlético Tucumán y Lanús buscan avanzar de ronda

CRUCES

Con la satisfacción del triunfo sobre Estudiantes de La Plata a cuestas, que significó el quinto logro en fila entre Copa Libertadores y campeonato doméstico, Lanús se perfila para lo que será un nuevo desafío cuando hoy mida fuerzas con Sportivo Barracas en torno a la Copa Argentina, juego pautado para desarrollarse en Formosa, desde las 17.

Previamente, a las 14.45 en cancha de Quilmes, Olimpo de Bahía Blanca jugará con Ferro. El DT de Olimpo, Mario Sciacqua, confirmó que ante el Verde de Caballito van a actuar los mismos once que el domingo edificaron la victoria contra Huracán. El ganador de Olimpo-Ferro enfrentará en 16 avos al vencedor de Racing-Atlético Mitre de Santiago del Estero.

En tanto, Atlético Tucumán se medirá con All Boys en Salta, desde las 20. En medio del arrastre de partidos que viene teniendo Atlético Tucumán entre Copa Libertadores y Torneo de Primera División, el DT Pablo Lavallén confirmó la vuelta de Emanuel Molina. El “Mago” retorna al equipo luego de no jugar varias fechas por el doping positivo que le dio ante Sarmiento de Junín, por el torneo local.