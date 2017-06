Arturo Ithurralde, contra todas las sospechas

EL FALLECIDO ÁRBITRO DIRIGIÓ VARIAS VECES A SARMIENTO

El adiós a un gran árbitro, Arturo Andrés Ithurralde. Cuando Sarmiento luchaba por zafar del descenso, en la temporada 1981, con San Lorenzo, Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba, tuvo un gran desempeño en el penúltimo partido del campeonato.

Fue ante Estudiantes, en La Plata. Por entonces, se hablaba de incentivación a los jugadores del "Pincha" y un probable “toquecito” al referi. La sospecha provenía del entorno del asesino general Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y ligado al club de La Paternal, como así de Diego Armando Maradona, que jugaba fuerte para salvar a su ex club.

Los memoriosos hinchas de Sarmiento deben acordarse perfectamente de todo esto, que causó conmoción en Junín. Lo cierto es que los jugadores albirrojos fueron al frente como en un partido común y silvestre, mientras que la tarea de Ithuuralde resultó impecable.

Ganó Sarmiento 1 a 0, con gol de José Raúl "Toti" Iglesias, a los 17 minutos del segundo tiempo. Asó, el "Verde" se salvó del descenso, condenando a San Lorenzo y a Colón de Santa Fe.

En ese torneo, Arturo Ithurralde dirigió seis veces al juninense, con estos resultados: Sarmiento 1 vs. Boca Juniors 2; Colón 1 vs. Sarmiento 1; Sarmiento 2 vs. Huracán 0; San Lorenzo 1 vs. Sarmiento 1; Sarmiento 1 vs. River Plate 3 y Estudiantes de La Plata 0 vs. Sarmiento 1.