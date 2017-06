Sampaoli paró nuevo equipo: cambió la defensa y mantuvo el ataque pensando en Brasil

AMISTOSO

Mientras la selección Argentina espera un nuevo clásico contra Brasil, esta vez en Australia, Jorge Sampaoli aguarda lo que será su debut como entrenador de la celeste y blanca, el gran sueño de su carrera como técnico. En el entrenamiento de ayer volvió a mover el equipo en busca de variantes, aunque decidió no realizar modificaciones entre los cuatro de arriba con respecto al trabajo que hizo el día anterior. El DT siguió experimentando para aceitar lo que pretende de su equipo. Esta vez, hizo movimientos en la defensa -que el día anterior había tenido a Mercado, Mammana y Otamendi-, por lo que no resulta sencillo saber con precisión qué equipo pondrá mañana.

La mayor parte de la práctica contó con José Luis Gómez, el lateral de Lanús, Maidana, Otamendi y Mercado, tirado al sector izquierdo (luego, en su lugar, ingresó Tagliafico).

Del medio para adelante, las cartas están más claras. Banega, Biglia, Messi y Dybala formarán el cuadrado -así denomina el entrenador al dibujo del mediocampo, con los dos primeros marcando los vértices defensivos- y Gonzalo Higuaín será el 9. Por las bandas, hay una disputa en la derecha: Eduardo Salvio o José Luis Gómez; del otro lado jugará Di María. En el arco estará Chiquito Romero.

Es decir que el equipo de ayer fue Sergio Romero; José Luis Gómez, Jonatan Maidana, Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado; Ever Banega, Lucas Biglia; Lionel Messi, Paulo Dybala, Angel Di María y Gonzalo Higuaín.



Messi, el imán

Lionel Messi provoca admiración no sólo entre el público sino también en el amplio espectro de deportistas consagrados de cualquier disciplina. Ayer se anotó en la lista Will Genia, el medio scrum de los Wallabies, que lo visitó en el entrenamiento acompañado por algunos de sus compañeros y por el ex puma Mario Ledesma (es el entrenador de scrum de la selección de rugby de Australia). Ayer se confirmó que la "Pulga" participará del amistoso contra Brasil en Australia y luego abandonará la concentración, antes del choque con Singapur, para prepararse para su casamiento.

El partido

La selección jugará mañana ante Brasil, a las 7.05, hora de la Argentina.