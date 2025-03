Ganaron en Lincoln los púgiles de Junín Rodrigo Alexis Cirulli y Lautaro Giménez

En el gimnasio del Club Atlético Argentino de Lincoln se realizó una amplia velada de boxeo amateur, que contó con un pleito profesional de fondo, organizada por la escuela "Mateo’s Box" y con un total de trece peleas entre aficionados y una entre rentados, más algunas exhibiciones.

Varios juninenses subieron al ring, al igual que peleadores de 9 de Julio, Eduardo O’Brien, Colón, Florentino Ameghino, Tigre y Mendoza.

Abrieron la jornada las amateurs María Levetti (Lincoln, quien pesó 54,100) y Caterina "La Chucky" Burgos (57,700 kilos), chaqueña radicada en Junín que se quedó con la victoria por puntos, contando con su entrenador juninense, Jorge Carballo, en el rincón.

Luego, empataron Benjamín Díaz (58,500) y Fabricio Villegas (55,700), tras lo cual el juninense Lautaro "Escopeta" Giménez (76,700 kilos) superó por abandono al linqueño Maximiliano Di Matteo (76,700), cosechando así un buen triunfo el dirigido por Luis "Cuty" Barrera.

Otro exponente de Junín que subió al cuadrilátero fue Andrés "Indio" Herrera (63,200, dirigido por Norberto "Canilla" García), quien empató con el experimentado local Diego Fotti (64,400).

Otro peleador de nuestro medio, Cristian Faroppa (60,200) cayó por abandono frente al linqueño Gonzalo Larriaga (59,800 kilos). Además, el invicto noqueador y gran promesa del boxeo de nuestro medio, Rodrigo Alexis "La bestia" Cirulli (quien entrena aquí a las órdenes de Luis "Cuty" Barrera), sumó otro contundente triunfo.

El de nuestra ciudad (pesó 64,900) se impuso por abandono en la batalla ante el ameghinense Axel Villa (65,400), quien no pudo seguir en pelea tras el castigo que le propinó Cirulli. También se presentó y ganó por puntos el pugilista de General O' Brien, Ignacio Rémoli (68,300) superando a Jeremías Barreto (de Colón, Buenos Aires, 55 kilos), en tanto que el linqueño Alexis Ochoa (84,700) doblegó por puntos a Javier Cardozo (93,100, también de O'Brien).

En otro pleito femenino, la chaqueña Micaela "La maquinita" Burgos (64 kilos) -hermana de Caternia y también entrenando en Junín a las órdenes del exboxeador profesional Jorge Alberto Carballo, doblegó por puntos a María Viotti (63 kilos), deportista de la vecina ciudad de 9 de Julio.

En reñido pleito, empataron el linqueño Gabriel Azcuna (84.700) y Nicolás Gámez (86,900), mientras que el peso pesado Raúl López (99,800) superó por puntos a Miqueas Rodríguez, quien dio en la balanza 111,400.

Por su parte, el ameghinense Juan Caseda (60,400) empató con el local Rodrigo Fernández (mismo peso).

En la pelea de fondo amateur, Franco Morello (70 kilos), uno de los pugilistas de la Escuela "Mateo's Box de Lincoln, se adjudicó el cinturón y el título de campeón provincial, al derrotar por nocaut en el tercer asalto al juninense Brian Irustia (68 kilos).

Pelea profesional de cierre y homenajes

En la pelea de fondo profesional, una de las dos peleas el linqueño Diego Hernández superó por puntos y claramente a Kevin Varela (La Plata), en fallo unámime en la pelea que arbitró Oscar Argüello.

Los jueces rojenses Raúl Rigo y Néstor Calvet vieron ganar al local por 40 a 35 y el juninense Ricardo Arturo Pagella dio 39 a 36 en favor de Hernández.

No combatió, al no hacerse presente su rival, el peso pesado de Junín, Lucas García (iba a reaparecer luego de un año y medio y había dado en la balanza 108,700 kilos, en la ceremonia previa), ya que no llegó a Lincoln quien iba a ser su contendor, el tigrense Nahuel "Malevo" Palacios.

Se realizaron además algunas exhibiciones y se homenajeó a los exboxeadores Eduardo Roberto “Gato” Benevent (linqueño que supo ser campeón argentino y sudamericano) y al pintense radicado en Junín, Luis Dionisio “Cuty” Barrera, campeón sudamericano de peso welter en la década del '90.