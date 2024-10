Hoy pesan los púgiles profesionales que van a combatir en el Beto Mesa

Se realizará hoy a las 10, en el gimnasio "Los Castillo", que funciona en el Club Mariano Moreno, el pesaje oficial de los boxeadores profesionales que animarán la velada pugilística a realizarse mañana viernes en el complejo Beto Mesa, sito en avenidas Primera Junta y Alvear.

La programación es organizada por Miguel Burgos Medina, tiene previsto su inicio para las 21.30 y en la jornada del deporte de los puños habrán de realizarse varios combates entre aficionados de ciudades vecinas y locales (quienes entrenan a las órdenes del citado Burgos Medina, de Luis "Cuty" Barrera y en los gimnasios "Los Castillo" y "Luis Ángel Firpo", más un doble fondo profesional.

En una de esas peleas entre rentados, el invicto juninense Agustín Burgos (ganó las tres peleas que realizó en el profesionalismo, una antes de lo pactado) enfrentará a Nicolás Andrés "Colo" Falabella (de Chacabuco), quien viene de perder por puntos el 6 de septiembre pasado.

Cayó ese día por puntos ante el juninense Fernando "Manzana" Farías, también en el Beto Mesa, portando el de Chacabuco un récord profesional de un triunfo, tres empates y ocho derrotas (una antes de lo pactado).

Por su parte, Juan Andrés Burgos, de nuestra ciudad y al igual que su hermano dirigido por Miguel Burgos Medina, realizará su segunda presentación en el terreno pago, midiéndose con Nazareno Silguero, peleador de la ciudad bonaerense de Campana que tiene una foja de un triunfo y tres derrotas, dos de ellas por nocaut.

Los complementos entre aficionados

En cuanto a las contiendas entre aficionados, las programadas son éstas:

Milton Pérez ante Lautaro Suárez; Miguel Britos frente a Braian Martiarena; Genaro Arfo vs. Jonás Suárez; Andres Herrera vs. Giuliano Moglia (de Vedia); Braian Irustia ante Iván Vidal; Yair Valdéz (de Diego de Alvear)cruzará guantes con el local Lucas "Potrillo" Juárez; Rodrigo Cirulli vs. Alejandro Arnais (de O`Brien); Diego Vanegas vs. Ignacio Rímolli (también de O'Brien); y el fondo aficionado será entre Lucas Céliz (Rufino) ante Joel "Maravilla Medina, de la localidad de Fortín Tiburco y pupilo de Luis "Cuty" Barrera.

En tanto, sigue la venta de las entradas anticipada para esta programación boxística, las que pueden solicitarse llamando al teléfono celular (0236) 4641629.