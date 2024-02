Quedó conformada la nueva Comisión Municipal de Boxeo de nuestra ciudad

Con el acompañamiento de funcionarios del Gobierno de Junín, se presentó a los integrantes de la nueva Comisión Municipal de Boxeo, la cual quedó presidida por Daniel “Lelé” Barrera y tiene a Germán Aguilar como vicepresidente.

Desde la Dirección de Deportes del Municipio destacaron que el propósito principal de esta conformación es apoyar y acompañar a los jóvenes boxeadores en su desarrollo deportivo y generar un crecimiento en la disciplina.

A propósito de esto, Daniel “Lelé” Barrera, nuevo presidente de la comisión directiva de boxeo de Junín, manifestó:

“Quedar nombrado en este cargo para mí es muy emocionante, hace un par de meses atrás me llamó gente vinculada al boxeo y, como yo realicé este deporte al igual que lo hizo mi papá (José Domingo Barrera, destacado profesional en la década del '70) en su momento, quien ya no está con nosotros, acepté la propuesta. Esto para mí es un orgullo, me hubiese gustado que él fuera quien estuiera acá hoy”.

Agregó luego que “esta disciplina fue parte de mi crecimiento, y hoy decido acompañar también a los más chicos y que ellos puedan hacer todas las cosas como tienen que hacerse. Este será un trabajo en conjunto con el Gobierno de Junín, que siempre está presente en cada oportunidad, ya sea un evento o cualquier actividad que se planifica, ahora con una comisión conformada, eso se valora mucho más”, afirmó.

Seguidamente, remarcó que “Junín es una ciudad donde se puede trabajar muy bien con esta disciplina, siempre con diálogo vamos a llegar a todos lados. Esa es la idea que tenemos para que los beneficiados sean los chicos, los jóvenes y el deporte”.

Rosa: "Jerarquiza a esta disciplina"

A su turno, Gonzalo Andrés Rosa, subsecretario de Gobierno comunal, valoró a la comisión y dijo:

“Esto es muy bueno, no solo por la conformación en sí, sino también porque jerarquiza a esta disciplina que es muy importante en la ciudad, donde nos acompañan personas que tienen trayectoria en la disciplina, al igual que lo han hecho sus familiares. Nosotros desde el Gobierno de Junín, y en nombre de nuestro Intendente Pablo Petrecca, alentamos a esta refundación”.

Luego, expresó: “Vamos a estar presentes acompañando todo el desarrollo desde el Ejecutivo, además vamos a avanzar en una reformulación de una ordenanza que se realizó en el año 1.965, a la cual es importante que la podamos modernizar. Hay todo un trabajo por delante”, destacó finalmente el funcionario.

Por su parte, Germán Aguilar, vicepresidente de la nueva comisión, se refirió a las expectativas de trabajo y detalló:

“Tenemos muchas ideas para este 2024, es muy importante formar parte de esta agrupación, es un gran desafío. Hay personas con experiencias y eso es muy bueno para el deporte. Contar además con el apoyo del Gobierno de Junín y saber que el trabajo va ser en conjunto nos llena de satisfacción, es una gran experiencia”.

Yópolo: "Muy positivo para quienes hacen un sacrificio enorme"

Por último, Claudio Yópolo, Director de Deportes del Municipio, felicitó a los nuevos dirigentes y subrayó que “fueron muchos meses de trabajo para planificar este grupo, hubo muchas reuniones y diálogos. Sabemos que esto va a ser algo muy positivo para muchos chicos y chicas que hacen un sacrificio enorme”.

Luego, comentó que “el boxeo en Junín es un deporte que no es fácil de llevar, hay que acompañarlo y la mejor forma que vimos fue la conformación de esta nueva comisión, donde está gente representativa del boxeo. No hay dudas de que 'Lelé' (Barrera) y todos los chicos van a trabajar para poder ayudar en la disciplina”, afirmó el titular del área de Deportes del Municipio.

Para finalizar, el funcionario sostuvo: “Hay que trabajar todos juntos para que la ciudad vuelva a ser importante en el boxeo. Desde el Gobierno de Junín vamos a acompañar en todo lo que podamos, confiando en el trabajo de ellos, que seguramente lo van a hacer con mucha responsabilidad y dedicación”, cerró Claudio Yópolo sus conceptos.