Ganó un púgil que entrena a las órdenes de "Latigo" Coggi y del juninense Ariel Castillo

El argentino Fabián Maidana venció por puntos en fallo unánime a Israel López y de esta forma retuvo por segunda vez el título latino CMB de la categoría welter en el combate de fondo del evento "Gloria y Honor VI" desarrollado anteanoche en el Estadio Luna Park de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El santafesino tuvo desde el instante inicial las llaves de la pelea. El ritmo y la acción en si de lo que se vivía sobre el cuadrilátero dependía meramente de las intenciones que tuviera Maidana en cada momento, mientras que el nicaraguense López estuvo cinco minutos hasta mostrar un atisbo de reacción.

Maidana pudo conectar algunos golpes con contundencia, pero no lograba definir un combate que se hacía largo, teniendo en cuenta el desarrollo de la noche en el Luna Park. López no lograba inquietar al argentino, pero mostraba sus intenciones de llegar a la lectura de tarjetas. En la segunda parte de la pelea la situación continuó en la misma tónica: Maidana llegaba cada vez que avanzaba sobre la humanidad de López, pero a pesar de ser claro no podía doblegar al retador.

Finalmente la decisión quedó en manos de los jurados que fueron contundentes en su definición: 100-90, 100-88 y 99-91 fueron las tarjetas favorables a "TNT".

Maidana cortó su racha de nocauts y quedó con 22 éxitos (16 por nocaut) y dos reveses, mientras que el nicaragüense sumó su quinta derrota y tiene además un empate y once victorias (con 8 KO). En el combate de semifondo de la noche que significó la vuelta de la acción de los miércoles en la Catedral del Box, Alan Chaves venció por nocaut en el segundo round a Jhan Camacho y sumó una nueva defensa a su título mundial Juvenil OMB del peso ligero.

Tras un primer round de estudio donde se veía una clara superioridad técnica y de potencia por parte del argentino, la situación se resolvió en el segundo asalto. Chaves comenzó a conectar con malas intenciones y logró llegar con buenos golpes curvos al rostro y al cuerpo. Todo esto llevó a Camacho a mantenerse cerca de las cuerdas escapando del cruce.

Esta estrategia no fue muy productiva ya que con una derecha recta en larga distancia que llegó teledirigida al centro de la frente del venezolano, “Veneno” derribó en seco al retador que no pudo sortear la cuenta de diez.

Nueva victoria para Chaves, quien pide mayores desafíos para lo que viene, ya sea en el ámbito local como internacional. Su récord ya suma 15 triunfos en otras tantas presentaciones, 13 por nocaut. En tanto, el joven Camacho radicado en Colombia perdió su invicto y acumula además un empate y siete éxitos (uno antes del límite). Además, triunfó por puntos Néstor Adrián "CH" Maidana, al vencer por puntos a Rodrigo "El Canguro" González, en pelea a seis asaltos en la categoría welter.

El vencedor, de Reconquista (Santa Fe) es pupilo del extriple campeón mundial, Juan Martín "Látigo" Coggi y lo prepara en lo físico el juninense Ariel Castillo. También fueron parte del sexto evento "Gloria y Honor" Juan Carrasco y Agustín Marini, quienes vencieron antes del límite a Flecher Silva y Christian Luis, respectivamente.

En Vicente López

El campeón argentino y latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) welter, el misionero Cristian “Azteca” Ayala, se impuso sobre el ex monarca latino santafesino Cristian “Escopeta” Reggiardo, por puntos, en un amplio fallo unánime, tras diez asaltos, y así defendió por primera ocasión sus coronas.

Fue en pelea revancha, en el gimnasio del Centro Asturiano de Buenos Aires, en Vicente López, Buenos Aires, mientras que en el coestelar, el campeón sudamericano welter, el porteño Leandro “Huracán” Fonseca, superó al bonaerense Nicolás “El Maldito” Jara, por puntos, en fallo dividido, tras diez asaltos, y así defendió por tercera ocasión su corona. Además, el invicto bonaerense Bruno “El Matador” Acosta dominó al guatemalteco Salvador “Tiburón” Lemus, por puntos, en un amplio fallo unánime, tras diez asaltos, y así conquistó el título mundial juvenil súper mediano OMB, que se encontraba vacante.

En otro choque titular, el campeón sudamericano súper pluma, el marplatense Matías “El Distinto” Leiva, venció por puntos al bonaerense Blas Caro, en fallo unánime y a diez rounds, defendiendo por quinta vez su corona.