Andrés “Maquinita” Sosa: “Hace 15 años que vengo boxeando y este era mi sueño”

Andrés “Maquinita” Sosa, flamante campeón del mundo en la categoría peso pluma de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), dialogó con Democracia luego de su llegada a Junín y se mostró “contento” por la obtención del título.

“El que me conoce sabe, siempre entreno. Hace 15 años que vengo boxeando y este era mi sueño”, expresó. “Es un privilegio esto. Todavía no caigo de lo que logré. Cuando vi a mi familia pude caer un poco, ellos están muy orgullosos de mí”, contó.

Sosa, que en la actualidad vive en La Matanza, habló sobre el combate ante el inglés James Dickens y sostuvo: “Fue una pelea dura, veníamos muy parejos, pero me sentía ganador porque había metido las mejores piñas”.

“Luego de la caída que sufrí en el primer round, seguí con mi estrategia. Eso fue importante, nunca la cabeza me jugó una mala pasada”, comentó. La “Maquinita”, que fue recibido por una multitud en su arribo a la ciudad, se mostró “sorprendido” por la estrategia que llevó a cabo el pugilista oriundo de Liverpool. “En la previa, pensé que James iba a ser más peleador. En la pelea, él se cuidó mucho y no me atacó tanto. Eso me sorprendió, pero cada uno tiene su estrategia”, indicó.

Sosa, que también mantiene una pasión grande por Villa Belgrano y el fútbol, se refirió a su plan de combate y a la pelea del pasado fin de semana, y afirmó que “era una oportunidad inmejorable”.

“Conocía a mi rival por videos. La estrategia fue llevarlo a una pelea larga porque sabíamos que se iba a cansar. Siempre confié en mi pegada, sabía que en el cuerpo a cuerpo iba a sacar ventaja”, aseguró. “Esta pelea era una oportunidad inmejorable. Luego del combate en el Luna Park me sentía mentalmente fuerte”, contó.

El boxeador juninense habló sobre la preparación que llevó a cabo para llegar de la mejor manera al combate que se desarrolló en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

“Me preparé durante ocho semanas, estuve concentrado y entrené en triple turno. Luego, cinco días antes de la pelea, fui a Dubai, y la última semana estuve un poco más relajado”, detalló. La “Maquinita” recordó sus comienzos en el boxeo y aseguró: “Empecé a boxear por mi primo, Pablo ´Pokemón´ Farías. Él fue uno de los boxeadores más importantes de la Argentina”. “Comencé a entrenar cerca de mi casa, en Arano Box, de Cuti Barrera”, señaló.

Por último, el campeón del mundo le agradeció a todo su equipo de trabajo y habló sobre el recibimiento que vivió ayer, y sostuvo que “este título es para ellos”.

“Quiero agradecerles a todo mi equipo de trabajo, a mi manager, Matías, él me ayudó mucho en mi carrera”, afirmó. “Gente de mi barrio, amigos y familia se acercaron a recibirme. Muy contentos por ellos. Este título es para ellos”, concluyó.