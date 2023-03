Perdió por puntos en los Estados Unidos el púgil de Arribeños, Marcelino "Nino" López

El boxeador de la vecina localidad de Arribeños (Partido de General Arenales), Marcelino Nicolás "Nino" López, reapareció luego de dos años sin combatir, perdiendo por puntos ante el invicto cubano Orestes Velázquez, en una de las contiendas de la velada que se realizó en el estadio MGM de Las Vegas.

López, nativo de la vecina localidad de Arribeños, quien estuvo mucho tiempo radicado en Junín y también en los Estados Unidos, regresó a la acción buscando transitar con éxito la última etapa de su carrera profesional, pero se cruzó con un sólido rival, "El Tsumani" Velázquez, quien sumó su séptimo triunfo profesional, el primero en las tarjetas, ya que había noqueado en los seis anteriores.

Con 36 años (el 6 de mayo cumplirá 37), López perdió por tercera vez en su carrera rentada (las anteriores fueron ante el argentino Pablo Martín Barboza y el yankee Michael Pérez) y sigue con 37 victorias (22 por nocaut), más un empate en su foja.

Antes del parate de dos años, "Nino" había enhebrado una racha de cinco victorias, incluyendo triunfos sobre los difíciles Pablo César Cano y Breidis Prescott, y en su última presentación venía de noquear al mexicano Jaito López, el 20 de marzo de 2021, tras lo cual se alejó de los rings y hasta pensó en dejar de combatir, pero sus ganas pudieron más y regresó a la actividad el sábado pasado.

Luego de la batalla ante Velázquez, el de Arribeños señaló: "Volví después de dos años largos duros y difíciles para mi en lo personal, con dolores y situaciones difíciles de explicar. La espera se hizo larga y lamento no haber podido regalarles una alegría. En cuanto a la pelea, felicito a mi rival, quien hizo mejor su trabajo, ya que yo no pude soltarme y no disfruté la pelea. Me tocará ahora descansar y replantearme lo que sigue".

Finalmente, López agradeció "A todos los sponsors, a mi equipo de trabajo y todos los que me apoyan siempre para seguir adelante; a mi esposa Noelia, al resto de mi familia y a todo Arribeños, a quienes extraño. Gracias por el cariño", completó "Nino" luego de ser vencido por "El Tsunami" Velázquez.

Retuvo Benavídez

David Benavídez no pudo noquear al estadounidense Caleb Plant en la pelea de fondo realizada en el MGM Grand de Las Vegas, pero logró dar un golpe de autoridad al vencerle de manera unánime.

Así, retuvo el cetro interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y, de esta manera, acercarse a una oportunidad de enfrentar al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. Los tres jueces del combate le dieron el triunfo al "Monstruo mexicano" Benavídez, por 115 a 113, 116 a 112 y 117 a 111.

Primera derrota de Braian Farías

El villeguense Braian Farías (60,200), actualmente entrenando y radicado en Bahía Blanca, dejó su invicto en la pelea realizada el fin de semana en el Casino de Buenos Aires, al perder por puntos ante Maximiliano Verón (61,250 kilos).

El ganador, de José León Suárez, quedó ahora con cuatro triunfos (dos por nocaut), tras imponerse el peleador de General Villegas apodado "Mojan", quien ahora acumula este traspié y cinco éxitos, uno antes del límite. Luego de seis intensos asaltos, ambos oponentes, grandes promesas del boxeo argentino, no se dieron ventajas y terminaron de pie luego de haber brindado un buen espectáculo.

Los tres jurados vieron ganar al del Gran Buenos Aires por 59 a 55, destacándose que Farías venía de ganarle a Alan Boncompagni en Monte Hermoso, pero no pudo seguir con su racha de triunfos y perdió el invicto ante quien sigue en esa condición, "Maxi" Verón.