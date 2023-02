El villeguense Hong perdió en Londres

El boxeador de General Villegas, Bruno Igor Hong perdió antes de lo pactado en Londres, al ser vencido por el invicto alemán Juergen Uldedaj por nocaut técnico en el cuarto de los ocho asaltos previstos.

En pelea pactada en divisional Crucero, "El metalero" Hong salió a cruzar golpes en el asalto inicial y en un cruce, motivo que el teutón comenzara a perder sangre por la nariz, obligándolo a cambiar un poco el plan de pelea, algo más cuidadoso por las ganas que puso el argentino.

Ya a partir del segundo capítulo, Uldedaj comenzó a hacer mejor las cosas, combinó golpes y desbordó por pasajes al villeguense, quien comenzó a mostrar cansancio y ya no pudo sostener el ritmo de pelea.

Llegó un golpe letal, Hong fue a la lona y allí apoyó una de sus rodillas para escuchar la cuenta de "out" del árbitro de la pelea, mientras volaba la toalla desde el rincón del bonaerense.

"Me hubiese gustado terminar parado, pero no se dió, tiraron la toalla porque estaba cansado, ya que no me golpeó mucho", señaló Hong en diálogo con colegas del portal Distrito Interior. Agregó que "Esto no termina acá, recién comienza y van a llegar nuevas oportunidades. Si está claro que al regresar (a General Villegas) tengo un trabajo, una hija que alimentar, por lo que era inútil seguir peleando, ya que estaba muy cansado", argumentó apodado "El metalero".

Luego de la contienda librada en Gran Bretaña, Hong (quien pesó 89,600 kilos) quedó con un récord profesional de once triunfos (7 por nocaut), nueve perdidas (tres antes de lo pactado) y dos empates.

El invicto alemán Juergen Uldedaj (quien dio en la balanza 92,700 kilos) mejoró su palmarés a 15 peleas ganadas, seis de ellos antes de lo pactado y esta temporada aspira a tener una chance mundialista.

José "Sansón" Rosa conservó el título de los súper ligeros

El noqueador argentino José "Sansón" Rosa despachó en cuatro rounds al colombiano Didier Castillo y retuvo su corona latina de los súper ligeros, versión CMB, en una pelea coestelar de la velada que se desarrolló en la Asociación Vecinal Barrio Díaz Vélez de San Lorenzo, Santa Fe.

El invicto riojano consiguió su 14º nocaut en 19 presentaciones rentadas con un gancho de izquierda que derribó por segunda vez a su rival y le hizo escuchar toda la cuenta del árbitro Rolando Sandoval.

"Fosforito" Castillo, de 33 años, con un récord de dos perdidas, un empate y siete ganadas (con cinco nocauts), había tocado la lona en el tercer asalto, después de recibir el descuento de un punto por impactar al argentino con su cabeza. "Sansón" Rosa, de 22 años, defendió por tercera vez el título latino superligero del Consejo que ganó el 11 de diciembre de 2021 ante el boliviano Walter Rivero en el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú de Catamarca. A sus tres retadores, el brasileño Paulo Galdino, el peruano Jesús Bravo y Castillo, los venció por la vía rápida.

El riojano es además propietario de dos cinturones de la división welter: el argentino y el fedelatin AMB. En la otra pelea central de la velada, el tucumano Rodrigo Fabián Ruiz hizo la defensa de la faja sudamericana supergallo, al vencer por nocaut, también en el cuarto round, al colombiano Mickael Díaz (tres perdidas y siete triunfos, con cinco nocauts).

El invicto argentino, protagonista de una decena de nocauts en sus trece actuaciones profesionales, obtuvo su título el 2 de julio del año pasado con un triunfo ante el venezolano Luis Guerrero en el mismo recinto de anoche, donde concretó con éxito su primera defensa. Entre ambas peleas, Ruiz obtuvo la corona latina FIB en la misma categoría, tras vencer al ecuatoriano Paul Hayo en Santa Fe.

Finalmente, la cartelera en la Asociación Vecinal Barrio Díaz Vélez tuvo como hecho destacado el regreso de la excampeona mundial Daniela Bermúdez, que le ganó a Lilian Silva por decisión unánime en 8 asaltos en un combate encuadrado en la categoría súper pluma.

"La Bonita" Bermúdez (cuatro reveses dos empates y 30 éxitos, con diez nocauts), de 33 años, no peleaba desde el 25 de marzo de 2021 cuando fue derrotada por la puertorriqueña Amanda Serrano en su intento por obtener los títulos OMB, CMB e IBO de esa misma división.