Peleadores del IFAM empiezan hoy en Liniers el año de competencias

Tres peleadores del Instituto Federal de Artes Marciales de Junín iniciarán esta noche el año de competencias de 2023, en esta ocasión en el barrio porteño de Liniers. en la velada denominada “León Fighter Summer Edition”.

Encabezados por el director del IFAM, maestro Gustavo Bruno, hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viajaron, participando ayer de la ceremonia previa del pesaje oficial, los jóvenes Daniel Crespín, Luciano Monti y Juan Manuel Bruno Carpaneto.

Este, apodado "La Peste”combatirá en la categoría hasta 60 kilos; el “Gorila” Monti lo hará en la de hasta 69 (ambos en la modalidad kick boxing), mientras que Daniel “El Novato” Crespin (de 15 años) lo hará en kick light, hasta 74 kilos.

Debe destacarse que los representantes de nuestra ciudad no han parado en sus entrenamientos, pese a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, para llegar de la mejor forma a la velada organizada por el profesor Franco Devicenso, yendo los tres en busca del primer triunfo del año.

El sudamericano, "una experiencia única y hermosa"

Entre los competidores juninenses que viajaron al Sudamericano de kick boxing 2022 realizado hace pocas semanas en Copiapó, Chile -logrando medallas doradas-, estuvo el citado Juan Manuel Bruno Carpaneto.

Al igual que Juan "El Rayo" Marty Heguy, el apodado "La Peste" formó parte de la Selección Argentina de esta disciplina que combatió en el vecino país, ganando ambos la presea dorada.

“Estoy muy contento por como se dio todo, de representar a la Argentina y al IFAM Junín. Fue una experiencia única y hermosa, era un sueño que tenía pendiente y me alegró mucho”, señaló Bruno Carpaneto a Democracia.

Pese a que previamente hubo un careo con el rival de su misma edad y al momento de la pelea se lo cambiaron, Juan Manuel aseguró que “fue consensuado con Carlos Suárez (titular de la delegación argentina), quien dio el okey y como para nosotros estaba bien, sal´ki a pelea y pude ganar”.

Respecto a la pelea librada en Chile afirmó que “me sentí fuerte, muy concentrado, por suerte pude sacarlo rápido que era lo planeado. El tener la bandera argentina en la espalda y haber ganado fuera del país es algo extraordinario” , dijo el flamante campeón sudamericano y elegido como el mejor de kick boxing del año 2022 por el Círculo de Periodistas Deportivos "José Luis Buono".

Pudo compartir, en el ring, la alegría junto a su padre y maestro, Gustavo Bruno, y al respecto, el juvenil y ascendente peleador aseguró:

“Si se dio todo es porque él (su progenitor) es el que esta día a día, me hace de sparring y me motiva. También tengo que agradecer a mi mamá (Nancy Mariel Carpaneto), quien es la que me banca a la hora de los cuidados, de las dietas y me brinda todo para que puede llegar en óptimas condiciones”, cerró "La Peste".

A su turno, Juan Marty Heguy señaló que “Fue una experiencia hermosa, tuvimos nuestros percances, pero los superamos y tuvimos un gran final. Llevar el uniforme de la Selección es algo único y se formó un gran grupo”.

El también flamante campeón sudamericano destacó que su pelea "Fue un poco dura porque pensé que era a dos rounds y hubo un tercero. Me sentí bien, ante un rival duro y salió una linda pelea. Subí al ring muy mentalizado en lo que tenía que hacer”.

Finalmente, consultado sobre el viaje y el post pelea señaló que "Lo viví junto a mi papá, quien siempre me acompaña a todos lados, y a la distancia con toda mi familia“, completó sus conceptos Juan Marty Heguy.