Piden soluciones para poder hacer una velada

El exboxeador profesional juninense y actual entrenador de pugilistas en nuestra ciudad, Jorge Alberto Carballo (DNI 21.534.257), visitó la redacción de Democracia.

Aquí, manifestó que "Estamos organizando un festival para despedir el año, pero en Junín parece que al boxeo lo quieren hacer desaparecer, ya que piden muchas cosas para poder autorizar la realización de una velada.

En Los Toldos, Coronel Granada, Rojas y otras ciudades vecinas se hicieron eventos, inclusive en lugares al aire libre y no federados y en ellos, fiscalizó la Comisión Municipal de Boxeo de Junín, e inclusive, sin la presencia de personal policial. Para hacer acá en nuestra ciudad, piden la presencia de efectivos, los que disponga el APRE.VI.DE., lo cual no es una disposición de la Dirección de Deportes Municipal, dejo aclarado", destacó "Carballito".

El actual técnico destacó que "Acá, ya le suspendieron una velada al colega Miguel Burgos Medina, porque iba a ser en una cancha de fútbol (Ambos Mundos) y no debe cobrarse para fiscalizar las veladas, algo que nunca se hizo en Junín. A mí me gusta el boxeo de alma, no lo hago ni por política ni por dinero, así que quiero que nos allanen el camino para poder seguir haciendo festivales", finalizó Jorge Carballo.