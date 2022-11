El juninense Juan Ignacio Farías regresó a la senda victoriosa en General Pinto

Un buen triunfo cosechó en la velada realizada en la vecina ciudad de General Pinto el boxeador juninense Juan Ignacio Farías, al superar por puntos en fallo no unánime al cordobés Maximiliano "Tenaza" Suárez, quien pesó 55 kilos exactos.

El pugilista profesional juninense (pesó 55,500), se recuperó así de la derrota y pérdida del invicto que sufrió el 16 de julio pasado en Córdoba capital, cuando perdió por primera vez en el terreno pago, en fallo dividido, ante el experimentado Jorge Alberto Acosta. En su presentación en el gimnasio que comparten en General Pinto la Escuela Primaria Nº 1 "Julio Argentino Roca" y el Centro de Educación Física Nº 58 "Ernesto ' Chasco' Fiorini", "Juani" fus superior a su rival en gran parte de la contienda.

El exponente de "La Docta", quien quedó con una foja de tres triunfos, otros tantos empates y diez derrotas, fue por pasajes desbordado por el representante de nuestro medio y aunque una de las tarjetas dio empate 38 a 38, las dos restantes premiaron a Farías con sendos 39 a 37, para que así logre su tercer triunfo rentado.

Los anteriores, recordemos, fueron por nocaut al marplatense Cristian Pavón, el 25 de septiembre del año pasado, en su debut como profesional, y el 16 de diciembre de 2021 por puntos en nuestra ciudad frente al pampeano oriundo de Rancul, Wilson "El Niño" Castro, tras lo cual cayó -ya este año- frente al cordobés Acosta.

"Juani", quien entrena a las órdenes de su padre, Oscar Farías, y de su hermano "Manzana" Farías, en el gimnasio de calle Paraguay y Bentancurt, tuvo en el rincón a Luis Dionisio "Cuty" Barrera y esta semana regresa a los entrenamientos.

"Estuve a punto de noquearlo"

En diálogo con Democracia, el deportista de nuestra ciudad manifestó, sobre su presentación en la velada que tuvo acceso libre y gratuito y que formó parte del 153º aniversario fundacional de General Pinto, ante un gimnasio colmado por más de 600 espectadores: "Gané todos los rounds. Salí a pelear tranquilo, sabiendo que estaba bien entrenado, con lo que me preparé gracias al apoyo de mi hermano Fernando Ezequiel ("Manzana", también púgil profesional). El rival salió a querer noquearme, pero respondí bien, en todo momento. Estuve a punto de noquearlo antes de los dos minutos del primer asalto, pero aguantó", expresó inicialmente el peleador local.

Tras señalar que "Me ahogué un poco en el segundo round, porque hacía un calor tremendo en el gimnasio, pero me recuperé en el tercero, levanté mi nivel y ya en el cuarto, me sentí bien, estuve a punto de sacarlo", Farías dijo: "Le apliqué dos golpes abajo, tiró el bucal, hizo tiempo, también se quejaban desde la esquina para hacer tiempo, así que aunque no pude ganar por nocaut, estoy muy contento, porque a mi criterio gané los cuatro asaltos".

Cerrando conceptos, Juan Ignacio expresó: "Ahora espero una nueva pelea antes de fin de año, para terminar bien el 2022 y ya empiezo hoy a entrenar nuevamente, para estar listo para volver a combatir, aunque no soy de subir mucho en kilos", completó "Juani" Farías.

El resto de la velada

En la pelea estelar de la función, el riocuartense Adrián “Junior” Sasso (69,600 kilos) hizo simple lo que a priori parecía más complejo y basado en una gran performance, noqueó en el tercer asalto al santafesino Matías Galucci (69,200), reteniendo el título sudamericano de los súper welter que estaba en disputa.

La complejidad de la pelea radicaba en el gran año boxístico del retador de turno. Sin embargo, Sasso controló con autoridad, confianza y variantes técnicas la pelea desde el campanazo inicial hasta el minuto y fracción del tercer capítulo, momento en que la contienda se resolvió a su favor. Fue en ese asalto en el cual conectó un golpe con su mano izquierda que le hizo perder la vertical a Galucci, quien logró zafar, pero quedó "tocado". Situación que el campeón aprovechó para volver a conectarlo a fondo con una combinación de golpes que llevaron a Oscar Arguello, árbitro del match, a tomar de correcta decisión amparar la humanidad del santafesino.

En el análisis inmediato, Sasso sacó chapa de campeón respetado y admirado, tal el reconocimiento que recibió de la multitud que se congregó en General Pinto. Y en lo global, cierra un muy buen 2022 que incluye la recuperación del título y dos defensas exitosas del cetro continental.

Sasso, actualmente primero en el ranking nacional de la categoría, quedó con una foja profesional de tres reveses y 20 victorias (diez por fuera de combate), mientras que "El tatengue" Galucci acumula dos derrotas y siete victorias, 4 por nocaut, siendo actualmente octavo en el escalafón nacional. Previamente, otro peleador de Río Cuarto, Emmanuel “El Chino” Muñez (63,600) noqueó en el segundo asalto a Fernando "El gringo" Silva, exponente de General Villegas, quien pesó 62,100.

El peleador cordobés sumó su cuarto éxito (la mitad antes de lo pactado) tiene también una derrota, mientras que el villeguense -quien suma un triunfo por KO-, perdió por novena vez. Además, Leonardo “Junior” Amitrano (66,800 kilos) superó por puntos en fallo mayoritario al oriundo de la ciudad bonaerense de Ranchos y radicado en Mar del Plata, Santiago "El tren" Sánchez (66,500), luego de combatir ocho asaltos.

El vencedor logró su 19º triunfo (siete por nocaut) y tiene siete contrastes, mientras que Sánchez quedó con ocho perdidas, un empate y ocho éxitos, la mitad de ellos por fuera de combate.

Completando las peleas realizadas, el mendocino oriundo de Junín, Alejandro Gatica (69,7600) se impuso por puntos en fallo unánime y luego de seis capítulos al bonaerense Ezequiel Albarenga (69,500). El cuyano sumó su sexto triunfo (tiene tres por nocaut) y acumula dos reveses, mientras que Albarenga quedó con un récord rentado de 17 perdidas y cuatro ganadas, tres de ellas por nocaut.

Fue cancelada por disposición de la Federación Argentina de Box la pelea entre el invicto noqueador cordobés, Nahuel "Caña" García (12 peleas, todas ganadas, con 11 nocauts) ante el santafesino de Villa Cañás, Javier "Gorila" Díaz, quien tiene récord negativo y hace más de tres años que no combate.

Reconocimiento a "Cuty" Barrera

Durante la velada, el pintense radicado en Junín, Luis Dionisio "Cuty" Barrera, recibió una plaqueta recordatoria, que le entregó el actual intendente de General Pinto, Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli.

El máximo ídolo deportivo de esa localidad fue reconocido por su gran trayectoria como boxeador (fue campeón sudamericano del peso welter) y por su vigencia como entrenador de pugilistas amateurs y profesionales. Barrera recibió, además, el aplauso cerrado de sus coterráneos, quienes no solo lo reconocen como un gran deportista, sino también como una persona de bien, muy querido en la comunidad vecina.

Una velada en nuestra ciudad

La promotora que tiene su sede en calle Paso (entre Libertad y Salta) de nuestra ciudad y que organizó la velada en General Pinto, confirmó que concretará una función de boxeo profesional este sábado 5, en el estadio "Raúl Germán 'Chuni' Merlo" del Club Ciclista Juninense.

El evento tendrá como pelea estelar un pleito de boxeo femenino, protagonizada por la rosarina Victoria Bustos (excampeona mundial de dos categorías), frente a una rival aún por confirmarse.

Habrá además complementos entre profesionales (en uno de ellos estaría el invicto cordobés Diego "Caña" García) y también entre aficionados, varios de ellos de nuestra ciudad, quienes se medirán con amateurs de la región. El comienzo de la jornada del deporte de los puños está pactado para las 21.30 y desde la hora 23, la velada será emitida en vivo para toda Latinoamérica, a través de DSports Fight, también en los canales 620 y 1620 de DirecTV y DirecTV GO.