Juan Ignacio Farías combatirá esta noche en la ciudad de General Pinto

El pugilista profesional juninense Juan Ignacio Farías formará parte de la cartelera boxística a realizarse esta noche en la vecina ciudad de General Pinto.

El peleador de nuestra ciudad (quien ayer pesó 55,500) buscará recuperarse después de su combate ante Jorge Alberto Acosta, realizado el 16 de julio pasado en Córdoba capital, cuando perdió el invicto en fallo dividido.

"Juani", quien entrena a las órdenes de su padre, Oscar Farías, y hoy tendrá en el rincón a Luis Dionisio "Cuty" Barrera, había debutado en el terreno pago (tras buena campaña previa como amateur) venciendo por nocaut al marplatense Cristian Pavón, el 25 de septiembre del año pasado. Luego, el 16 de diciembre del 2021, "Juani" superó por puntos en nuestra ciudad al pampeano oriundo de Rancul, Wilson "El Niño" Castro, tras lo cual cayó -ya este año- frente al cordobés Acosta.

Hoy, el peleador del barrio "Almirante Brown" va a enfrentar a cuatro rounds a otro cordobés, Maximiliano "Tenaza" Suárez (pesó 55 kilos exactos), quien tiene en su foja 16 peleas como rentado, de las cuales ganó la mitad, siendo seguramente un duro adversario para nuestro coterráneo. El pesaje oficial de los peleadores profesionales se realizó ayer en el salón del Centro Cultural de General Pinto y hoy desde la hora 23 será emitida en vivo para toda Latinoamérica, a través de DSports Fight (canales 620 y 1620 de DirecTV y DirecTV GO).

El resto de la programación

"Lo mejor que me puede pasar es coronar con un triunfo y cerrar un año muy positivo para mí y mi equipo. No me incomoda pelear afuera de mi ciudad, ya que soy fuerte a la hora se subir a un ring. Voy a salir victorioso y voy a volver a Río Cuarto con el cinturón", dijo Adrián "Junior" Sasso, quien ayer pesó 69,600 kilos.

El cordobés será protagonista de la pelea de fondo de esta noche, en el gimnasio de la Escuela Primaria Nº 1 "Julio Argentino Roca" y del Centro de Educación Física Nº 58 "Ernesto 'Chasco' Fiorini" de la vecina ciudad de General Pinto. La velada forma parte de los festejos oficiales por el 153º aniversario fundacional de esa localidad y en ese marco, Sasso (tres derrotas y 19 triunfos, nueve por nocaut y actual N° 1 del ranking argentino) defenderá el título sudamericano de los súper welter.

Su adversario será el santafesino Matías "El tatengue" Galucci (un revés y siete éxitos, cuatro antes de lo pactado), actual N° 8 del escalafón nacional de esa divisional y quien dio en la balanza 69,200 kilos. Además, el invicto noqueador cordobés, Nahuel "Caña" García (12 peleas, todas ganadas, con 11 nocauts) será otro de los grandes atractivos del programa de hoy, habiendo pesado .

En su última pelea, García (dio en la balanza 74,700) noqueó en el primer asalto al venezolano Yeison Gonzalez (8 reveses y 16 éxitos, con 11 KO) en la ciudad de Villa Carlos Paz. Su rival, Javier "Gorila" Díaz, de Villa Cañás y quien entrena en nuestra ciudad, pesó 76,700. Además, subirán al ring los mendocinos Alexis Alaniz (un traspié, un empate y siete victorias, con 4 nocauts) y Alejandro Gatica (dos perdidas y 5 ganadas, con 3 nocauts).

Por su parte, Alejandro Gatica, de Junín (Mendoza, pesó 69,700) se medirá con el bonaerense Ezequiel Alvarenga (69,500)

Fernando "El gringo" Silva (de General Villegas, 62,100) confrontará con el peleador de Río Cuarto, Emanuel "Chino" Múñez (pesó 63,600)

En Buenos Aires

El riojano José Rosa defenderá hoy la corona argentina welter ante el Nº 1 del ranking nacional, Leandro Fonseca, en el pelea estelar de la velada a realizarse en el Casino Buenos Aires, televisado por las señales de cable TyC Sports, desde las 22, y TyC Sports Play desde las 21.

La cartelera contará además con la defensa del título supermosca AMB de la Clara Lescurat ante la mexicana Naylea Gil Sanabia y la disputa del vacante título fedelatin supermosca AMB entre el campeón argentino, Junior Zárate, y el mexicano Carlos Vado.

Rosa, hijo de Joaquín Rosa Gómez, un boxeador dominicano que se afincó en la Argentina, tiene 22 años y es además el campeón latino superligero CMB, corona que obtuvo en su última pelea ante el brasileño Anderson Dener en el Luna Park. Su palmarés es de 16 victorias (13 nocauts 9 sin empates ni derrotas). Su adversario, el porteño Fonseca, de 27 años, tiene una foja de 14 triunfos (6 antes del límite) y un empate y lleva una racha de 13 victorias consecutivas.

Lescurat, de 34 años y nacida en Capital Federal, fue dos veces campeona nacional amateur y realizará la primera defensa del título que le quitó a la mexicana Maribel Ramírez. Su récord es de 7 peleas ganadas (3 nocauts) sin empates ni contrastes.

La mexicana Sanabria no aparece como una rival de cuidado, ya que viene de perder cuatro de sus últimos cinco combates y, además, peleará por primera vez fuera de su país. Su foja es de 11 triunfos (5 KO), 4 derrotas y un empate. Zárate, de 33 años, posee por su parte un historial de 17 victorias (7 KO) y 4 contrastes, en tanto que Vado, de 26 años, exretador al título internacional mosca CMB, tiene una foja de 9 triunfos (2 KO), 6 derrotas y un empate.