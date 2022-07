Victoria "Colo" Romero y Horacio Acevedo, púgiles juninenses, obtuvieron títulos

Ante buen marco de público -unas 400 personas- se concretó una velada pugilística amateur en el gimnasio del complejo "Beto Mesa", bajo la organización de Jorge Carballo y la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo.

En el recinto ubicado en avenidas Primera Junta y Alvear se realizaron diez peleas entre aficionados, dos de ellas por títulos, destacándose que fue juez de las contiendas el rojense Darío Aguilar y médico de turno el doctor Gerardo Qunteros.

En la batalla de fondo, la ascendente exponente juninense, Victoria “Colo” Romero, se impuso por puntos en buena actuación a Beatriz Torres, logrando el “Título de las estrellas”, que recibió en el centro del cuadrilátero, muy emocionada.

Luego de ser coronada, la vencedora dijo: "Me quedé con el triunfo y el título va para casa. Gracias a mi entrenador que me tiene a pleno siempre, José Luis Romani, y a quien me atiende en la esquina, Lucas Molina", quien es boxeador profesional de la ciudad de Rojas.

Finalmente, "La Colo" agradeció "A todos mis alumnos por el aguante y a sus familiares; aplauso para mi rival, una excelente persona y boxeadora; y mi agradecimiento a los sponsors que apoyan mi carrera, Autoservicio 'Más Lin' y Christian Coronel", completó Victoria Romero.

En la otra esperada batalla, por un cinturón en juego, el juninense Horacio "Bariguí" Acevedo, dirigido por Jorge Carballo, superó por abandono al minuto y medio del tercer asalto a Lucas Juárez, obteniendo el vencedor el "Título de las estrellas".

El resto de la programación

En un pleito de toma y daca, el local Juan Burgos superó por puntos a Ángel “Memo” Romani, de San Nicolás y quien entrena habitualmente en Junín, dándole los jurados el triunfo al juninense que dirige su padre, el excampeón argentino, Miguel Burgos Medina.

Otro que triunfó fue el local Braian “Cholo” Vargas, dando cuenta por puntos en decisión de los jueces del rojense a Jerónimo Lautaro Barrionuevo.

Por su parte, el local Lautaro Bruno doblegó por puntos al aguerrido linqueño Alejandro Silva, mientras que en otra pelea entre mujeres, la juninense Agostina “La panterita” Gómez empató con Daiana "Centella" García, de la ciudad de América.

También se registró un empate en el pleito entre el peleador local Facundo Quiroga y el experimentado rojense Matías Ponce de León mientras que Braian Mercado dio cuenta, por puntos, de Francisco Heredia.

El dirigido por Jorge Carballo, Brandon "Elegante" Carp, realizó una buena presentación ante su público y superó a Alexis Domínguez y completando la decena de peleas, el juninense Maximiliano "Zurdo" Rojas le ganó por puntos en fallo unánime al experimentrado linqueño Diego Foti.