Marcelo Cóceres ante Erik Bazinyan y Facundo Arce contra Yves Ulysse, buena velada para hoy

Como anticipó Democracia, dos argentinos combatirán hoy en Canadá, país al que viajaron llenos de ilusiones. El múltiple campeón y exretador mundialista Marcelo “El Terrible” Cóceres se enfrentará al invicto canadiense Erik Bazinyan, en batalla estelar de la función en la cual estarán en disputa los títulos de la categoría súper mediano de la Federación Norteamericana de Boxeo (NABF) y de la Asociación Norteamericana de Boxeo (NABA). Se enfrentarán en el Montreal Casino de Quebec, Canadá, en una nueva apuesta de Argentina Boxing Promotions de Mario Margossian que será televisada en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play a partir de la medianoche -aproximadamente- para la Argentina y toda América en su ciclo Boxeo de Primera.

El de hoy será un desafío fundamental. Cóceres (con una foja de tres derrotas, un empate y 30 triunfos, 16 por nocaut), excampeón latino súper welter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los medianos, además de titular argentino super mediano y de la Fedebol AMB.

“El Terrible” buscará hacer pesar su experiencia que lo llevó a disputar el título mundial supermediano OMB cayendo ante el inglés Billy Joe Saunders en once asaltos -estando en ventaja en una de las tarjetas- en 2019, y llega tras otra destacada presentación en Estados Unidos el 9 de octubre, cuando perdió en ajustado fallo frente al invicto noqueador local Edgar Berlanga.

Enfrente estará el imbatido Bazinyan (27 peleas, todas ganadas, con 21 KOs), nacido en Yereván, Armenia, pero nacionalizado canadiense, N° 5 del ranking mundial súper mediano AMB, N° 7 OMB y N° 12 CMB, exmonarca juvenil OMB y Norteamericano OMB de los supermedianos, que buscará defender por segunda vez el cetro NABF y reconquistar el NABA, tras el 3 de marzo noquear al mexicano Reinaldo Paniagua en nueve rounds.

Facundo “Topo” Arce contra Yves Ulysse Jr.

En uno de los combates complementarios, el doble campeón regional bonaerense Facundo “Topo” Arce (seis reveses, dos empates y 14 éxitos, la mitad de ellos antes del límite se enfrentará al canadiense Yves Ulysse Jr. (dos perdidas y 20 ganadas, 11 por nocaut), en categoría súper ligero y a ocho asaltos.

Arce, que fuera campeón Fedebol AMB pluma y ligero, vencedor de nombres como Ignacio Perrín, Claudio Echegaray y Nicolás Paz, tendrá su debut internacional ante Ulysse Jr., exmonarca Gold de la AMB y de la NABF en división súper ligero, en un enfrentamiento pactado en peso intermedio entre esa divisional y la ligero.

“Estoy muy feliz por esta oportunidad. Hace rato que quería tener una pelea fuera del país. Se lo pedí a Mario (Margossian) y cumplió. Estoy muy contento, y muy bien preparado”, indicó el nacido en Marcos Paz hace 26 años. “Nos avisaron con suficiente tiempo para entrenar de la mejor forma. Me siento muy fuerte y con mucha motivación. Voy a dejar todo sobre el ring”, completó.

Por su parte, Cóceres manifestó que “Estoy muy contento y muy motivado. No veo la hora de subir al ring”, inició el nacido en Villaguay hace 31 años, quien tendrá su tercera presentación internacional, tras dos peleas en Estados Unidos frente a figuras. “Estoy listo para la pelea. Tuve una preparación ideal. Hicimos todo lo que había que hacer. Llego mejor que nunca, con la experiencia de haberme enfrentado a grandes rivales. Y vine a ganar”, manifestó Cóceres. “Llego con la mejor preparación de mi carrera. Sinceramente, no me faltó nada. Hicimos todo lo que había que hacer. Estoy muy tranquilo por todo el trabajo que hicimos con el equipo”, añadió.

“Le agradezco mucho a Mario Margossian por conseguir esta pelea. Las otras dos que tuve en Estados Unidos fueron muy importantes. Me dieron mucha experiencia. Quería un reto así y lo consiguió. Y estoy listo. Se que Bazinyan es un muy buen boxeador. Lo hemos estudiado mucho con el equipo. Se mueve bien y está claro que pega. Pero jamás se enfrentó a un rival como yo. Mi experiencia será un factor fundamental. Vine a Canadá a ganar”, completó sus conceptos el peleador argentino.