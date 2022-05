Yamil Peralta tiene una gran chance hoy en Canadá, contra Ryan Rozicki

El campeón argentino, sudamericano y latino crucero, el doble representante olímpico Yamil Peralta, enfrentará hoy al noqueador canadiense Ryan Rozicki, en pelea en la cual estará en disputa el título internacional crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se encuentra vacante. Será un duelo de clasificados mundiales que será el combate estelar de la velada que se desarrollará hoy sábado en el Centre 200 Stadium de Sydney, Nova Scotia, Canadá, en una nueva apuesta de la empresa Argentina Boxing Promotions, que será televisada en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play a partir de las 21 para Argentina y toda América en su ciclo Boxeo de Primera.

Se trata de un desafío fundamental para ambos. El invicto Peralta (13 peleas, todas ganadas, seis por nocaut), olímpico en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016, actual N° 10 del ranking mundial crucero CMB, viene de vencer el pasado 15 de enero a Mariano Gudiño en fallo unánime en defensa de sus coronas argentina y latina CMB crucero. Enfrente estará el noqueador Rozicki (una derrota y 14 triunfos, todos por nocaut), N° 9 del mismo escalafón, quien tras haber disputado el cetro mundial puente CMB al caer con el colombiano Óscar Rivas por puntos el 22 de octubre último, viene del 19 de marzo despachar al mexicano Germán García por nocaut técnico en el segundo round. Quien resulte vencedor, dará un paso fundamental en su aspiración a una chance mundialista.

Tras haber llegado a suelo canadiense en una delegación encabezada por su promotor y manager, Mario Margossian, junto a sus entrenadores Ezequiel Torglele y Juan Ignacio Martínez, y su preparador físico Leonardo Fantini, el bonaerense Peralta contó sus sensaciones. “Estoy muy contento y con muchas ganas de estar ya sobre el ring. Esta pelea me llega en el momento indicado. Me preparé muy bien, y vengo teniendo mucha continuidad, lo que le agradezco a Mario (Margossian), que es muy importante. Llego muy bien entrenado para este compromiso. Me siento muy fuerte, con muchas ganas, y ansioso por este desafío”, agregó.

Luego de ser consultado sobre sus inicios y sus aspiraciones, respondió: “Hace mucho que espero algo así. Boxeo desde que tengo 14 años. Tengo dos juegos olímpicos encima, y desde ahí que sueño con llegar a lo máximo. Por eso esta pelea es fundamental. Es una pelea muy interesante, un choque de estilos”, consideró, pero aclaró: “Vine a ganar. Vine a buscar el cinturón”, completó. El noqueador canadiense fue más sintético. “Quiero agradecerle a la organización por montar la pelea, y al equipo Peralta por venir hasta acá. Va a ser un gran combate, mis puños hablan por sí mismos. Ya saben exactamente lo que vengo a hacer. Buscaré la victoria, como siempre”. Completó diciendo que “Llego muy bien entrenado. No paré de prepararme desde mi pelea por el título mundial. Inmediatamente después de esa, empecé el campamento para la siguiente, y de ahí para esta. Así que estoy más que listo para pelear”, culminó.



Cómo llegan a este desafío

Peralta se encuentra en el mejor momento de su carrera. Luegó de representar al país por todo el mundo en la selección argentina, y de dos juegos olímpicos, venció a cada rival en el campo rentado. Primero, destronó a Marcos Aumada del título latino CMB en fallo unánime el 11 de mayo de 2019. Después, lo defendió en la revancha con Aumada (quien venía de noquear al juninense Pablo “Pokemón” Farías), y noqueó a Darío Balmaceda en nueve asaltos para arrebatarle la faja sudamericana. Tras defenderla sobre Darío Karalitzky y Gustavo Schmitt, volvió a desafiar a Balmaceda. El 12 de marzo de 2021 lo destruyó por nocaut en el sexto round para destronarlo del cinturón argentino. Tras dominar por segunda vez a Karalitzky, liquidar a Damián Muñoz y César Reynoso, llega de dominar a Gudiño. Ahora, va por más.

Enfrente estará Rozicki, tres años menor, que peleará en su ciudad. Sus 14 victorias han sido por nocaut, y 13 de ellas dentro de los primeros tres rounds -la restante en el sexto-. Es vencedor de su compatriota Abokan Bokpe, el estadounidense Shawn Miller, el checo Vladimir Reznicek, y tras resignar su invicto a manos de Rivas, viene de despachar a García en el segundo.