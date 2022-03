Débora Anahí López y Tamara Demarco, en el ”round cero” por el título mundial mosca

La campeona mundial mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la invicta juninense Débora Anahí “La Indiecita” López Bermuchi, y su retadora, Tamara “La Rebelde” Demarco, van a participar hoy del denominado “round cero”, la tradicional ceremonia del pesaje oficial para la pelea de mañana, en la cual la exponente del barrio “San Jorge” de nuestra ciudad buscará retener por segunda vez la corona ecuménica que posee.

Será el combate estelar a diez asaltos de la velada que se desarrollará en el Complejo Deportivo del Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, en Luis Guillón (Buenos Aires), evento que transmitirá en vivo la señal de TyC Sports, a partir de las 23.30.

“La Indiecita” López –con récord rentado de un empate y 20 peleas ganadas, una de ellas por nocaut-, quien fuera campeona argentina y sudamericana de la división, intentará defender por segunda ocasión el cetro que conquistó el 20 de diciembre de 2019 ante la venezolana Niorkis Carreño en amplio fallo unánime en este mismo escenario, y que retuvo sobre Ayelén Granadino.

Tras ello, la juninense sumó tres éxitos más en 2021 y ahora se medirá con Demarco (nueve triunfos y cuatro reveses), N° 4 del ranking argentino del peso minimosca, con experiencia fuera de nuestro país y quien en diciembre de 2019 derrotó como visitante a la local Amira Hamzaoui, logrando el título internacional en Francia.

La rival de nuestra coterránea, además, viene del 4 de julio último de batallar hasta el final y perder ante la santafecina Evelin Bermúdez, quien la superó en el noveno round por el título mundial minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Consolidada como una de las más destacadas del planeta, a los 27 años “La Indiecita” López se las verá con Demarco, seis años mayor (33, oriunda de Saladillo), quien cuenta con importante experiencia.

En su última pelea, viene de caer con Evelin Bermúdez y quiere revancha sobre el ring, esta vez ante “La Indiecita”, quien se viene preparando desde hace varias semanas para seguir reinando en el peso mosca.





Demarco desea aprovechar la chance que tiene

Entrevistada por los colegas de AVC Noticias de Saladillo, Demarco aseguró: “Nunca dejé de entrenar (por la pandemia) y seguía haciéndolo en mi casa. Cuando se liberó un poco la cuestión, empezamos a entrenar en el gimnasio con doble turno como se debía, y nos salió esa chance mundialista con Evelyn Bermúdez que es la campeona. No se nos dio, no pudimos ganar pero ahora tenemos esta chance y no la queremos desaprovechar”, aseguró antes de medirse con “La Indiecita” López.

Agregó que “Yo soy categoría de 48 kilos y ahora tengo la oportunidad de pelear con otra de 50 kilos (López), tengo que subir un poquito. Dios quiera que se me dé, porque la oportunidad de un título mundial no es cualquier cosa y más para nuestro pueblo, ya que aquí hacemos todo a pulmón”.

Sobre su preparación, que completó ayer, dijo: “A mí me gusta estar siempre preparada. Yo entreno todo el año, nunca descansamos. Con Brenda González que me ayudó, hicimos ocho rounds. Seis con ella, dos con mi hija (Martina, también boxeadora) y seguí entrenando con manopla y bolsa. Trabajamos también con preparador físico, nutricionista y masajista. Si estás bien entrenado, subís al ring a disfrutar, a demostrar lo que entrenaste, lo que te preparaste para hacer”.

Finalmente, “La Rebelde” Demarco reconoció: “Ahora pelearé con una que también es buena (Anahí López), es campeona y yo voy a hacer lo posible para sacarle el título y darlo todo”, cerró la rival mañana de “La Indiecita”, sólida y vigente campeona mundial.

