Héctor Andrés Sosa combatirá por dos coronas, el sábado 12 en Berazategui

El invicto boxeador juninense, Héctor Andrés Sosa, volverá a enfrentar al peleador de Pinamar, Ernersto “Tito” Franzolini, a quien ya venció el 18 de enero de 2020 en el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz, logrando en esa velada el exponente de nuestra ciudad el título sudamericano de la divisional súper gallo que en su momento había dejado vacante el mendocino Javier Chacón.

“La Maquinita” Sosa viene entrenando intensamente desde hace varios meses, ya que se le han venido “cayendo” varias peleas y no dejó de practicar, a las órdenes del excampeón mundial Juan Martín “Látigo” Coggi en lo técnico, del juninense Ariel Castillo en lo físico y del “manoplero” Eduardo “Cirujano” Morales completando el equipo de trabajo, con base en la ciudad bonaerense de Coronel Brandsen donde está radicado el representante del barrio Villa Belgrano de Junín.

Aunque no ocurre habitualmente, Sosa y Franzolini combatirán el venidero sábado 12 del corriente mes en Berazategui por dos coronas, ya que el juninense expondrá el título continental y va a estar en juego la diadema nacional que está vacante.

Ello, debido a que no la defendió el monarca Pablo Gómez, quien despojó de la misma al propio Franzolini, quien la perdió esa noche y quiere reconquistarla.

Al respecto, ”Tito” confirmó en sus redes sociales que “Firmé el contrato que me permite pelear el 12 de febrero nuevamente por el título argentino que se encuentra nuevamente vacante y también por el Sudamericano en poder de quien será mi rival, Héctor Sosa, nada más ni nada menos”.

Seguidamente, destacó que “La pelea va a ser transmitida por el canal TyC Sports en vivo y en directo, sé que es una gran oportunidad y realmente me estoy preparando para aprovecharla al máximo. Aunque muchos digan que tengo todo en contra sé lo que estoy dispuesto a dar para ganar este gran combate y poder así consagrarme nuevamente campeón y traer esos dos títulos a mi Pinamar querido”.

Ampliando conceptos, Franzolini expresó: “Seguí entrenando, hice un combate luego de la derrota ante Gómez (cuando perdió el título), lo gané y en noviembre volví a pelear y a vencer en Pinamar, así que llego bien a este gran compromiso por los dos cinturones”.

Dijo: “Voy a dar el batacazo”

Recordando la pelea de hace dos años contra “La Maquinita” Sosa, el pinamarense señaló: “A esa pelea por el Sudamericano vacante fui con poco entrenamiento, porque me avisaron de apuro, pero hice una gran pelea a doce asaltos y Sosa me ganó porque tiene las manos picantes, respetables. Me derribó dos veces, en ambas me levanté y seguí peleando, pero las caídas fueron claves para que me gane por puntos”.

Finalmente, “Tito” destacó que “Crecí muchísimo en lo mental y me estoy preparando muy bien en lo físico, por lo cual debo agradecer a la municipalidad de Pinamar, donde trabajo, ya que me dan licencia cada vez que debo pelear y la necesito para prepararme convenientemente. Voy a dar el batacazo, voy a traer los dos cinturones a Pinamar”, completó Ernesto Franzolini.

