Juan Ignacio Farías debutará como púgil profesional el viernes 24 de septiembre

Llegó la hora del debut profesional para el juninense Juan Ignacio Farías, quien entrena a diario a las órdenes de su padre, Oscar Farías, en el gimnasio "Oscar Natalio 'Ringo' Bonavena del barrio "Almirante Brown".



"Juani", de 24 años y buena campaña en el amateurismo, se viene preparando para su primera contienda en el terreno rentado, que será el viernes 24 frente a un rival a confirmarse, en programación que será televisada desde un estadio a designar.

Juan Ignacio es hermano de los profesionales Pablo Oscar Natalio "Pokemón" Farías, Marcelo Farías y Marcelo Farías, quienes le fueron "metiendo" la pasión por el boxeo al menor de la dinastía de peleadores.







Además, luego de dos años sin combatir profesionalmente, el juninense Osvaldo Ismael "El carnicero" Acuña iba a subirse a un ring también el sábado 24 del corriente mes, contra “Monzón” Lovera, con un título en juego.

Pero Acuña, ahora dirigido por Oscar Farías, no podrá hacerlo porque hace dos años que no combate y ya supera los 34 años, por lo cual deberá hacer nuevamente los trámites para renovar su licencia de pugilista rentado.



“El Carnicero”, recordemos, ganó en 2019 sus dos últimas peleas, el 15 de junio ante Roberto Javier Díaz, en el Sportsman Club Social y Deportivo de Villa Cañas (Santa Fe) y el 24 de agosto del mismo año frente a Nicolás Andrés Falabella, en velada realizada en el estadio del Club Ciclista Juninense.

Velada realizada

en Hurlingham







Nicolás “El Elegante” Andino igualó con su coterráneo bonaerense Yoel “El Chacal” Peralta, por puntos, en fallo dividido, tras diez asaltos en los que estuvo en disputa del título latino welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que aún se encuentra vacante.

Fue en uno de los combates estelares de la velada desarrollada en el microestadio municipal de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, televisada en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play en su ciclo Boxeo de Primera.



En una pelea cambiante y enredada, Andino (ahora 16 ganadas, un empate y una derrota, con 2 KOs), actual campeón Fedebol superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), N° 2 del ranking argentino welter, tuvo un mejor inicio. Pero lentamente Peralta (8-1-1, 2 KOs), N° 10 del mismo escalafón, se fue acomodando y encontrando la distancia, hasta un momento que cambió el trámite.



En el cuarto round, Peralta conectó dos potentes izquierdas cruzadas seguida de una derecha a la mandíbula con que lo envió a la lona. Incluso tras ello, lo tuvo sentido. A partir de allí, “El Chacal” mostró mayor agresividad. Tomó el centro del ring, y a pesar de no contar con suma claridad, fue sacando diferencias.



Enfrente, “El Elegante” eludía, pero ya no conectaba como al principio. Los rounds se desarrollaban con cierto equilibrio, pero con mayor preponderancia de Peralta. Incluso sobre el cierre, Andino sufrió una derecha clara al mentón, con que cayó al suelo, pero no fue convalidado por el árbitro Lucas Katalinich. Podría haber significado mucho más, previo al campanazo definitivo.



Las tarjetas de los jueces repartieron diferencias, al decretar: Alejandro Bokser 98-91 para Peralta, Luis Doffi 96-93 para Andino, y Javier Geido 94-94.

Así, Andino, quien pesó 66,500 y venía de ganar su título Fedebol superwelter AMB sobre Miguel Antín el 26 de marzo, no logró sumar otro cinturón. En tanto, Peralta (66 kg.), que se estrenaba como fondista, deberá aguardar a futuras presentaciones.





En el otro combate titular de la noche, la ex retadora mundialista bonaerense Ayelén “Piru” Granadino (48,550 kg. y 6-1-3), igualó con la rionegrina Jazmín “La Jefa” Villarino (48,700 kg. y 4-1-2), por puntos, en fallo mayoritario, tras diez asaltos, y así defendió por primera ocasión su título argentino minimosca.

En un enfrentamiento sumamente disputado y en el que ambas no dejaron de lanzar un segundo, la campeona pareció sacar ventajas con su mayor precisión sobre la desafiante retadora, N° 1 del ranking argentino minimosca. Sin embargo, dos jurados vieron paridad, y dejaron abierta una revancha.

Las tarjetas de los jueces fueron: Luis Doffi 95-95, Mirta Jara 97-93 para Granadino, y Maximiliano Dolce 95-95.

En una pelea de mucha intensidad, ambas tiraron de principio a fin. En intensos cruces, intercambiaban con profundidad y también se alternaron el dominio, hasta llegar al fallo de los jueces.

Así, Granadino defendió por primera vez el cetro que conquistó el 7 de septiembre de 2019 cuando doblegó a Tamara Demarco -por segunda vez- en fallo mayoritario.



Más allá de los duelos estelares, una atractiva programación completó la jornada. En categoría welter, el bonaerense Miguel Correa (62,850 kg. y 10-19-2, 4 KOs) dio la sorpresa y detuvo al campeón sudamericano ligero, el santiagueño José “Chinito” Acevedo (64,300 kg. y 13-2-1, 8 KOs), por nocaut técnico en el segundo round, capítulo en el que lo envió al suelo dos veces por lo que el árbitro Víctor Sánchez señaló el final.

En división ligero, el neuquino Damián “Chiva” Rojas (60,600 kg. y dos perdidas, un draw y 14 ganadas, con 10 nocauts) igualó con el bonaerense César “Pachorra” Pérez (61,050 kg. y 6-17-5), por puntos, en decisión dividida, tras seis capítulos.



Fue en contienda revancha luego de que el 19 de diciembre el primero se impusiera en decisión unánime, tras seis vueltas. Las tarjetas de los jueces fueron: Mirta Jara 58-56 para Pérez, Javier Geido 58-56 para Rojas, y Alejandro Bokser 57-57.

Finalmente, en peso supermediano, el cordobés Martín Bulacio (72,550 kg. y 10-4, con 7 KOs) venció al santafesino Fernando “El Tano” Bataglia (74 kg. y 13 éxitos 41 derrotas y 3 empates), por puntos, en decisión unánime, luego de seis episodios.

Las tarjetas de los jueces fueron estas: Maximiliano Dolce 60-54, Luis Doffi 59-55 ½, y Mirta Jara 60-54.