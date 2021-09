Emiliano "La Cobrita" Domínguez quiere volver al triunfo enfrentando a Nicolás Pablo Demario

Buscando dejar atrás una mala racha como profesional, el peleador de Teodelina (Santa Fe) y radicado desde hace más de un lustro en Junín, Emiliano Domínguez Rodríguez, volverá a combatir esta noche, en la batalla de fondo de la velada a realizarse en el hotel Las Clavelinas, ubicado en Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires.

Organizará la empresa "Chino Maidana Promotions" que lidera el excampeón mundial oriundo de Margarita (Santa Fe) y será televisada en directo por Canal 9, siendo rival del dirigido por Luis Dionisio "Cuty" Barrera (Domínguez, de 32 años) el pugilista de Ranchos (Buenos Aires), Nicolás Pablo Demario, de 27 años, en contienda pactada a diez rounds.

"La Cobrita" tiene una foja profesional de 25 triunfos (10 por nocaut) y nueve derrotas. Viene de perder en sus dos últimas presentaciones, ante Carlos Daniel Córdoba, en el Club Sarmiento de Leones (Córdoba), el 31 de julio pasado, y frente a Hugo Alberto "Ñato" Roldán, el 17 de abril pasado en el Polideportivo La Colonia de Junín (Mendoza), mientras que ganó su última pelea el 20 de febrero de 2021, frente a Jonathan Joel Arena, en Villa Carlos Paz (Córdoba).

Su adversario en contienda por la categoría súper ligero en la velada que se televisará desde las 22 por Canal 9, el ascendente "Nico" Demario, tiene un palmarés rentado es de quince triunfos (9 por nocaut) y cuatro derrotas (una antes de lo pactado).



El 23 de julio pasado, el de Ranchos viene de noquear a Cristian Agustín Villarreal en el mismo escenario de esa noche Las Clavelinas Hotel y Eventos de Maschwitz, y anteriormente, había superado en el mismo recinto y antes de lo estipulado a Lucas Nahuel Roja; por nocaut a Diego Saúl González, en el Club de Ajedrez de La Calera (Córdoba, ambas este año); en 2019 a Walter Estrada en el gimnasio Fitnext de Planeta Rica; por puntos a Elías Moisés Trossero, en el Club Atlético Deportivo Sarmiento de San Lorenzo (Santa Fe); a Maximiliano Hernán Guerra, en el Club Sportivo Barracas de Buenos Aires; y a Jorge Enrique Arce, en el Club Bochístico de Chascomús.

Ayer en el "Conte Hotel", ubicado en calle Carlos Pellegrini 101 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó el pesaje oficial y ambos contendores acusaron en la balanza el mismo kilaje, 63,400.

También, combatirá otro exponente de nuestra zona, el vediense Sergio Mauricio Carabajal, de 30 años y con récord negativo de dos triunfos (uno antes del límite), 18 derrotas (una por nocaut) y cuatro empates.

Su rival en batalla a seis rounds de la categoría mediano será el ascendente peleador invicto de José León Suárez (Buenos Aires), Francisco Daniel “Bebu” Verón (22 años), ganador de sus tres peleas profesionales, todas por nocaut .

Además, se medirán David Benítez vs. Cristian Ríos, a 8 rounds, en super welter; Agustín Burgos vs. Exequiel Sánchez, a 4 rounds, en peso pluma; y Nazareno Peña vs. Cristian Utello, a 4 rounds, también en mediano.

Otras veladas

También esta noche, en el Microestadio Municipal de Hurlingham y desde las 23 horas, televisado por TyC Sports, el bonaerense Nicolás Andino enfrentará en la batalla de fondo a su co-provinciano Yoel Peralta, por el título latino welter CMB.

Por su parte, Ayelén Granadino se cruzará con Jazmín Villarino, por el título argentino mini mosca de la primera; el santiagueño José “Chinito” Acevedo vs. Miguel Ángel Correa, a 6 rounds, en súper ligero; Martín Bulacio vs. Fernando Battaglia, a 6 rounds, en peso mediano; y Damián “Chiva” Rojas contra César Pérez, a 6 rounds y en la categoría ligero.

En el Campo Hotel Nono Luigi de Oncativo (Córdoba), televisado por DirecTV Sports desde las 21 horas, el riocuartense Adrián “Jr.” Sasso se medirá con el puntano Rodrigo Coria, por el título sudamericano super welter del cordobés.



Además, el santafesino Mariano “Chino” Farías se cruzará con Diego González (cordobés de Villa María), a 6 rounds, en súper ligero; Agustín Gerbaldo Kucharski vs. Jorge Bermúdez, a 6 rounds, en la misma divisional; Saúl Huenchul vs. Leonardo Ortega, a 4 rounds, en peso ligero; Marianela Ramírez vs. Lilian Silva, a 4 rounds, en súper gallo; y Gabriel Alexander Peralta vs. Alfredo Petkus, a 4 rounds, también en categoría súper gallo.

Televisado por la plataforma DAZN y hoy desde la hora 15, el mexicano Mauricio “Bronco” Lara enfrentará al inglés Josh Warrington, a 12 rounds, en peso pluma y la irlandesa Katie Tylor contra la estadounidense Jennifer Han, por los títulos ligeros AMB, CMB, OMB y FIB de la primera.

Esta velada internacional se desarrollará en el Emerald Headingley Stadium, de Headingley, en Leeds.