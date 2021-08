El fallecimiento del olímpico Mario Omar Guillotti provocó enorme pesar

Gran dolor provocó en el ámbito boxístico, como asimismo en su familia, amigos y allegados, el deceso de Mario Omar Guillotti (tenía 75 años), pugilista nacido en Chacabuco, pero que se proyectó desde Junín a nivel nacional e internacional, primero como aficionado y luego como profesional.

Animó como amateur grandes veladas en el Club Defensa Argentina y en la Región, representó a nuestra zona en los Juegos Panamericanos 1967 en Winnipeg (logró la medalla de plata) y en los Juegos Olímpicos México 1968, cosechando a los 22 años y tras gran labor, la medalla de bronce.



Ya como profesional, Guillotti fue campeón argentino de los welter y en total, realizó 73 combates (desde su debut en 1969 hasta el retiro, en 1983, logrando 37 nocaut), perdió veinte contiendas (cinco antes de lo pactado) y registró nueve empates.

Entre las batallas más recordadas protagonizadas por Mario, están las del debut con victoria por la vía rápida frente a Avelino Alegre (el 21 de marzo de 1969 en el Club Defensa Argentina de nuestra ciudad, su segunda casa); los éxitos ante Eduardo Jorge "Tito" Yanni, Alfredo Rubán Lucero, Ramón La Cruz, Aníbal Di Lela, Horacio Agustín "La pantera tucumana" Saldaño y el campeón mexicano Arturo Zúñiga.



También hizo grandes contiendas con el pampeano Miguel Ángel "Zorro" Campanino, con Rubén Vázquez Zamora, ante el inglés Deiby Green en Wembley, y otras batallas de gran nivel en Europa y Latinoamérica, en las que siempre dio todo sobre el ring, hasta su retiro ante Oscar Sallago, frente a quien perdió por puntos en Trelew, el 11 de noviembre de 1983.

El último triunfo fue ante Mario Matthysse

Un mes antes, ganó por última vez combatiendo con Mario Edgardo Matthysse, el padre de los excampeones mundiales Lucas Martín "La máquina" Matthysse y Soledad "Itaka" Matthysse y de Walter "El terrible" Matthysse, tres pugilistas de este siglo que hicieron base en Junín.



El 1 de noviembre y el 15 de junio de 1973, perdió dos veces en el Luna Park, con el entonces campeón argentino Miguel Ángel Campanino, la primera por nocaut técnico y la segunda por puntos, sin que estuviera el título en juego.

El querido Guillotti tuvo tres hijos, Laura, Marina y Mario, quienes le dieron siete nietos y su deceso se produjo en Avellaneda, donde residía actualmente, junto a una de sus descendientes y familia.



"Canilla" García: "un señor con todas las letras"

El juninense Norberto "Canilla" García, quien fue destacado boxeador y es actual entrenador, dijo a Democracia al conocer el deceso de Guillotti:

"Me apoyó siempre, me ayudó muchísimo en todo sentido. Fue una persona bárbara, representante olímpico, buen tipo, un señor con todas las letras. Cuando fuimos a entrenar y boxear al Luna Park (con Damián Deheza, Carlos Quintana, Revello), nos dio todo, botas, guantes, pantalones, nos invitaba a comer, estaba siempre con nosotros. Para mí, junto a José Domingo Barrera, fueron mis grandes ídolos, ellos me metieron en el boxeo, porque yo practicaba básquet".

Seguidamente y para cerrar, García expresó:



"Siempre peleaba como semifondo en las veladas de él como fondista en Junín. Lo acompañé cuando boxeó en Rosario, en Entre Ríos. Estoy muy mal con esta desgraciada noticia, se nos fue una gran persona, un deportista talentoso, ordenado, honesto, al igual que lo fue en su vida", completó "Canilla" García.

Hasta siempre, campeón

El Círculo de Periodistas Deportivos de Junín, hace llegar su sentido pésame a familiares, amigos y allegados, ante la reciente desaparición física del gran campeón Mario Omar Guillotti.

Recordado por sus grandes combates en la Ciudad, el país y el mundo, Mario fue un excelente embajador del deporte de los puños y un dignísimo embajador como persona.

Gracias por su profesionalismo, su nobleza, y su amor por el deporte. Hasta siempre, campeón.

Q.E.P.D