Tatiana "La Gauchita" Pacheco se entrena y ha solicitado apoyo

La boxeadora profesional de General Pinto, Tatiana "La Gauchita" Pacheco, ha solicitado apoyo, a través de sus redes sociales, para seguir representando a nuestra ciudad en el deporte de los puños.

Al respecto, señaló:

"Me dirijo a la gente de General Pinto, con la finalidad de contarles que estoy necesitando sponsors para mi próxima pelea profesional, para seguir avanzando en este deporte que es mi vida, cómo lo es el boxeo. Todo cuesta el triple cuando lo que uno tiene no alcanza, y más como es mi caso, que empecé desde abajo. La ayuda que les pido es para mí alimentación vitaminas, calzado deportivo, etc.".

Finalmente, la deportista local manifestó en su perfil de Facebook:

"Mi idea no es molestar a nadie con este pedido, simplemente pido ayuda para poder seguir avanzando y cumpliendo más objetivos, y -obvio-, ¡ Seguir representando a mi pueblo de la mejor manera !. Me encantaría que compartan mi publicación, para que me puedan ayudar. Muchas gracias", completó Tatiana.