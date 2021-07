Castaño quiere la revancha tras el fallo polémico en el combate contra Charlo

El boxeador argentino Brian Castaño reclamó en la madrugada del sábado "la revancha" contra el estadounidense Jermell Charlo, luego del polémico fallo que declaró empatado el combate unificatorio del estadio AT&T de San Antonio, en los Estados Unidos.

"Sentí que la pelea la gané. Quiero pedirle la revancha. Me ha pegado en algunos rounds, pero no quiere decir que no haya ganado", consideró el pugilista bonaerense, todavía sobre el ring, apenas finalizada la pelea.

Las tarjetas de los jurados Steve Weisfeld (114 a 113 para el argentino), Tim Cheatham (empate en 114) y Nelson Vázquez (117-111 para Charlo) dejaron a la categoría superwelter sin campeón unificado: Castaño mantuvo su corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Charlo las de la Asociación (AMB), el Consejo (CMB) y la Federación (FIB).

"La pelea la venía ganando limpiamente. Me conectó algunas manos en el noveno y décimo, estuve sentido todo el round, pero supe llevarla. Peleas son peleas. Es un gran boxeador", sostuvo Castaño, de 31 años, que mantuvo su invicto y su foja profesional exhibe ahora 17 victorias (14 KO) y dos empates; Charlo (31) ostenta 34 triunfos, 1 derrota y 1 paridad.

Castaño fue dominador del combate hasta el décimo round, momento en el que una contra del estadounidense puso en malas condiciones al argentino y abrió paso para que la decisión de los juradas no premiara la mejor tarea del argentino.

Con este empate ninguno pudo alzarse con las cuatro coronas, que en el caso del argentino hubiera significado ser el primer pugilista latinoamericano en ostentarlas.

No obstante, el fallo abrió la puerta para una próxima revancha, tal como lo marca el deseo de Castaño.