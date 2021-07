Dayana Sánchez, cuyo entrenador es Virgilio "Pato" Arauz, estará en Tokio

La primera boxeadora argentina en la historia que participará de un Juego Olímpico no será Leonela Sánchez sino su hermana, Dayana, ya que la mayor de las hermanas cordobesas accedió a la clasificación, con lo cual la Argentina sumará su cuarto exponente del deporte de los puños en Tokio.

Luego que la plaza pendiente de los 60 kilos fuera disputada en un sorteo entre la ecuatoriana María José Palacios y la venezolana Omailyn Alcalá, por un conflicto legal que ganó la canadiense Mandy Bujold, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió sumar cupos para boxeadoras, y ahí se vio favorecida la boxeadora argentina.

Bujold había apelado la decisión del IOC Boxing Task Force (BTF) de, a la hora de evaluar los criterios de clasificación a los Juegos, considerar solo las competencias de 2018 y 2019, cuando la canadiense no pudo competir porque estaba embarazada.

Su entrenador es muy conocido en nuestra ciudad

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a su favor y Bujold no solo logró su pasaje a Tokio: también posibilitó que Sánchez, por decisión del COI, obtuviera su ansiada clasificación, para alegría personal, de su familia y de su entrenador, el "Pato" Virgilio Arauz, quien estuvomás de un lustro radicado en Junín, trabajando en boxeo y en su rotisería de Tucumán e Italia, en el barrio Belgrano juninense.

Cabe recordar que Dayana Sánchez, medallista de plata en Lima 2019 estaba 25° en el ranking mundial y tercera en el escalafón de América. Y aunque por su posición acreditaba pergaminos para estar en Tokio, no había ganado ninguna pelea en el Mundial de Rusia 2019 –algo que sí habían alcanzado Palacios y Alcalá-, y por eso no había obtenido uno de los 13 boletos que en junio recibió América tras la cancelación del clasificatorio mundial de París.

“Con Leo en Tokio, mi sueño ya está cumplido”, repetía la boxeadora de 28 años, cuando se suponía que quien iría a los Juegos sería su hermana Leonela y no ella. Finalmente, la menor de las hermanas desistió de participar y, a último momento, llegó la clasificación de Dayana, quien mantiene con vida su sueño deportivo, de su familia y se su entrenador, el "Pato" Arauz.

Ahora, la Argentina tendrá en los Juegos Olímpicos que se inician en pocos días a cuatro boxeadores: el salteño Ramón Quiroga (52 kilos), el santafesino Mirco Cuello (57), el bonaerense Francisco Verón (75) y la cordobesa Dayana Sánchez (60 kilos).