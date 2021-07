El argentino Brian "Boxi" Castaño quiere la gloria y todos los títulos ante Jermell Charlo

El boxeador bonaerense Brian Castaño tendrá esta noche una histórica oportunidad al unificar los títulos de la divisional súper welter OMB, que ostenta, ante el actual monarca de esta categoría en la AMB, CMB y FIB, el estadounidense Jermell Charlo, con una promesa de "guerra" dentro del ring.

La velada que contiene este pelea se llevará a cabo en el AT&T Center de San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, a partir de las 20, con transmisión del canal TyC Sports y de la cadena ESPN. Se trata de un momento muy importante para el boxeo argentino, que ha tenido múltiples campeones y campeonas mundiales a lo largo de su historia, pero jamás desde la creación de las cuatro entidades principales del deporte ha tenido alguien que tenga todos los cinturones al mismo tiempo.

"Creo que es lo más importante para mi equipo, para mí país, para seguir sumando cosas positivas para el boxeo argentino ante un gran rival. Estoy en mi mejor momento y disfruto de esto, entonces vamos a dejar todo para llevarnos la victoria y unificar", anticipó el oriundo de Isidro Casanova, en conferencia de prensa.

A sus 31 años, el "Boxi" Castaño (quien como amateur combatió en nuestra región en un par de ocasiones) sabe de la importancia que representa no solo para la Argentina, sino también para Latinoamérica, ya que ningún boxeador de esa región ha conseguido esta unificación colectiva. He entrenando muy fuerte durante más de medio año. Hace mucho que estoy metiéndole duro y no tengo presión. Siempre fui visitante, me tocó ir de punto y terminé siendo banca. Voy a dejar todo para llevarme la victoria. Va a ser una guerra y vamos a demostrar por qué estamos acá, en el primer nivel, no los voy a defraudar", explicó sobre su preparación para alcanzar las 154 libras (69,853 kilos).

En números, Castaño tiene una campaña amateur de 181 victorias y cinco derrotas, más un récord profesional de 17 peleas ganadas (doce por nocaut) y un empate, manteniéndose invicto como rentado.

El bonaerense tiene el cinturón OMB, pero el de la AMB se le sacó por motivos administrativos, en una decisión que fue muy criticada por el ambiente, mientras que el estadounidense Charlo, también de 31 años pero un poco más alto que su rival con un 1,81 metros, hizo una campaña de 56 triunfos y 8 derrotas como amateur, a las que sumó como profesional 34 victorias (con 18 nocauts) más una sola derrota.

"Este es un gran reto y espero ser reconocido, mi poder puede aparecer en cualquier momento, estoy preparado y lo verán", remarcó el norteamericano.

El argentino muestra un lado diferente. Sencillo y suelto, basa gran parte de su fuerza en sus afectos y los mantiene presentes, a días de su pelea ante Jermell Charlo, en la unificación de títulos mundiales súper welter este sábado en San Antonio, Estados Unidos, en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play y ESPN.

Debe destacarse que Jermell es hermano mellizo de Jermall Charlo, campeón mundial de peso mediano, mientras que Castaño nació humilde, en su Isidro Casanova querido. Ahora, a pesar de estar peleando en la elite, se mantiene tal cual es. Aunque sabe que esta es "la pelea de su vida", la que lo puede catapultar a lo más grande, Brian sigue siendo Brian.

Conserva ese carisma y ese espíritu que tiene desde pequeño. Chico de barrio, familiero y rodeado de amigos, basa mucho de su fortaleza en sus afectos.

Luego de destronar al brasileño Patrick Teixeira (quien supo entrenar en Junín, cuando lo representaba la promotora local Arano Box) del título mundial súper welter OMB el 13 de febrero en su última pelea en Indio, California.

Luego regresó a la Argentina, aquí se casó con Carolina Cotugno, su novia de tantos años. Pero debieron suspender la luna de miel que tenían en mente. Había urgencias. Era tiempo de volver rápidamente a Estados Unidos a la espera de la confirmación de la pelea con Charlo, que se veía venir.

“Ella es mi compañera, mi pilar. Me acompaña y me ayuda muchísimo. Me aguanta con mis locuras sanas. Me sabe entender y me acompaña. Nos casamos hace poco y es el amor de mi vida”, la describe, enamorado.

En cada una de sus presentaciones, en el lugar del planeta que sea, aparece en la foto una chica rubia, que ya es conocida por el ambiente pugilístico. Cinco años menor a él, Carolina no es ajena al boxeo. Con toda la experiencia junto a Brian, hasta se animan a entrenar juntos.

“La conocí cuando yo era amateur. Fue en un shopping y luego nos volvimos a contactar cuando yo ya era profesional. Era un desastre yo cuando la conocí”, aclaró, entre risas.

No se puede hablar de Brian sin mencionar a su padre, Carlos Castaño. El propio Brian siempre lo hace. “Mi viejo es mi mentor, es todo. Junto con mi vieja son mi vida. Ellos laburaron mucho para que a nosotros no nos faltara nunca nada. Jamás nos faltó comida ni ropa. Se rompieron el alma para que estudiáramos e hiciéramos deporte. En su momento, fui a trabajar con él como barrendero para valorar lo que es el esfuerzo y la moneda. Soy lo que soy gracias a él”, enfatiza.

“Yo siempre soñé con el boxeo. Desde que mi viejo me llevaba a algunas peleas en el Luna Park. Soñaba con llenar esos estadios grandiosos. Disfrutaba el momento, pero también miraba a largo plazo”, recuerda.

Hoy, ese momento llegó. Ya tuvo el privilegio de combatir en el escenario de Corrientes y Bouchard, el Luna Park, ícono del pugilismo nacional.

En lo físico, lo preparó el profesor Matías Erbín, sampredino radicado en Estados Unidos y quien trabajó varios meses en Junín, integrandoel team junto a Luis "Cuty" Barrera como técnico cuando Lucas Martín Matthysse estuvo en su mejor momento deportivo, con base en nuestra ciudad.

Erbín remarcó que el boxeador argentino es alguien que lanza muchos golpes. No obstante, contó que su plan es que, además de volumen de golpeo, el campeón OMB logre mayor contundencia en sus envíos.

“Se van a enfrentar el que más golpes tira (Castaño) con el que menos lo hace en la categoría (Charlo). En su última pelea, Brian tiró 1135 golpes y estuvo muy bien, pero yo quería que estuviera más sólido, con más poder. Eso buscamos ahora, algo similar a lo que conseguimos contra Wale Omotoso”, dijo Erbín en diálogo con Planeta Boxing Radio, programa radial que se emite los jueves, de 21 a 23, por Radio CAD.

Además, Erbín (quien es el flamante manager del juninense Héctor Andrés "La maquinita" Sosa, actual campeón sudamericano) resaltó el trabajo que Castaño lleva adelante en el gimnasio: “Es uno de los pocos que se brinda al 100 en una sesión de sparring. La preparación física final se hace en el sparring; ahí se hace la puesta a punto: si ‘sparrea’ al 50 por ciento y el nivel del oponente no es superior o igual al que tiene tu boxeador, no lo estás exigiendo al 100”, dijo el "profe", quien tiene muchos amigos en Junín.

Las autoridades

El panameño Héctor Afú será el árbitro del combate y los jueces serán dos estadounidenses y un puertorriqueño. Tim Cheatham (de Nevada), Steve Weisfeld (de Nueva Jersey) y Nelson Vázquez (de Puerto Rico).

Afú es uno de los árbitros más reconocidos en todo el continente, y ha tenido mucha ligazón con el boxeo argentino. Habitual partícipe y designado a grandes combates en todo el planeta, lleva 18 años como réferi profesional, desde que inició su carrera en julio de 2003 en su país. Será la primera vez que participe en combates de Castaño y Charlo.

Además, es un conocido de los argentinos, ya que nueve veces ha sido árbitro de peleas de título mundial con argentinos involucrados, y tres veces como juez.