Dos señales que pugnan por "copar" la transmisión de TV

Ante las dificultades sanitarias, económicas y sociales que existen hoy para viajar a un evento deportivo, la decisión sobre el canal a elegir para ver un espectáculo resulta trascendental. Y a eso lo saben bien los directivos de TyC Sports y ESPN, quienes para el megacombate de hoy pondrán en sus pantallas a grandes figuras que les permitan salir airosos de ese otro duelo que ocurrirá debajo del ring.

Aunque su última pelea (contra Patrick Teixeira) se vio en Argentina solo por la plataforma DAZN, los amantes del boxeo argentino podrán ahora ver al “Boxi” por dos señales diferentes: tanto TyC Sports como ESPN transmitirán el compromiso más grande en la carrera del campeón mundial súper wélter OMB, y lo harán apostando a equipos periodísticos de peso.

El canal de deportes argentino, que arrancará su transmisión a la hora 21, sumará para esta ocasión nada menos que a Juan Abraham Larena, el reconocido periodista argentino que vive en Estados Unidos y que durante 28 años estuvo al frente del ciclo Combate Space.

Junto con Larena, pero desde Argentina, estarán Horacio Pagani, Martín Perazzo, Sergio Chiarito y el conocido por los juninenses, Marcelo González.

Por su parte, la señal de Disney (ESPN) comenzará a las 20, recurrirá a una de sus figuras mediáticas y a un plus inclusivo, ya que permitirá un audio alternativo para personas con discapacidad visual.

Alejandro Fantino y Carlos Irusta estarán en la previa y se sumarán luego a Renato Bermúdez, Salvador “Chava” Rodríguez y Fernando Barbosa. Además, a cargo del relato secundario para personas con discapacidad visual estarán Alejo Rivera y Julius Julianis, quienes encabezarán la programación de audio SAP (por sus siglas en inglés), con una narración más descriptiva.

De esta manera, los amantes del boxeo argentino podrán elegir por dónde ver el choque unificatorio entre Castaño y Charlo, por todos los títulos de la categoría. A ellos les tocará enfrentarse en el cuadrilátero y a las cadenas de tevé, en las múltiples pantallas.

Resto de la velada

Las demás peleas que conforman esta mega velada mundial, son las siguientes:

Rolando Romero vs. Anthony Yigit, en peso ligeroy por el título mundial ligero interino AMB.

Immanuwel Aleem vs. Amílcar Vidal, en peso mediano y a 10 rounds.

Bakhram Murtazaliev vs. Khiary Gray, a 8 asaltos en divisional súper wélter.

Pablo Rubio Jr. vs. Eric Manríquez,en categoría pluma, a seis capítulos.

Amed Medina vs. Reginald Hinson, también en categoría pluma y a 4 rounds.

Roberto Zavala Jr. vs. Levi James West, enc ategoría pesado, a 4 asaltos.

Xavier Núñez vs. David Alfaro, en la categoría pluma y a 4 rounds.