Apoyo del municipio para Juan Nicolás de León

El campeón argentino en la categoría peso ligero, Juan Nicolás de León, fue recibido por la secretaria de Gobierno de Junín, Agustina de Miguel y por el director de Deportes, Claudio Yópolo.

El encuentro sirvió para anunciarle al deportista el acompañamiento que realizará el municipio, en el marco de la preparación para una importante pelea, que afrontará el próximo 13 de agosto venidero.

Al respecto, Agustina de Miguel aseguró: "Estoy orgullosa de recibir a Nicolás (de León), un deportista local que está muy comprometido con su carrera profesional, a la que él mismo describió como su trabajo y que, sin dudas, cuenta con todas las condiciones para convertirse en un gran profesional, a pesar de tener tan solo 26 años. Tuvo la suerte de encontrarse con personas que lo están ayudando muchísimo en su preparación y también una familia que lo acompaña y sus empleadores".

Agregó luego la funcionaria que: "Todos estos condimentos ayudan a que él pueda desarrollarse en el mundo del boxeo y desde ya que el municipio de Junín no iba a estar ajeno a este presente, por eso lo recibimos hoy para comprometernos a acompañarlo, pero también para escucharlo. Queremos que pueda entrenarse de la mejor manera de cara a la pelea que tendrá el 13 de agosto y que trabajamos para que pueda realizarse en Junín", señaló de Miguel.

Por último, la funcionaria señaló que: "Nicolás sabe que cuenta con nuestro apoyo, estamos orgullosos de este juninense y le deseamos lo mejor para todo lo que está por venir".

Por su parte, el "Titán" de León agradeció "a la Dra, de Miguel, a Claudio Yópolo y especialmente al intendente Pablo Petrecca, por esta ayuda que me están dando y todo el apoyo. Estoy entrenando muy firme para mi próximo compromiso, que todavía no sabemos si será frente al campeón sudamericano o latinoamericano y de esa manera unificar el título".

Con mucha confianza, el boxeador local aseguró luego que: "Traeremos el nuevo título a Junín y trabajamos para evolucionar pelea tras pelea, por eso estamos muy contentos por todo el apoyo del municipio y los sponsor, entrenando muy firme", completó el peleador del barrio "San Antonio" y quien es dirigido por el excampeón mundial, Juan Martín "Látigo" Coggi, con Ariel Castillo como preparador fisico.

Finalmente, Claudio Yópolo, titular de la cartera de Deportes del Gobierno de Junín, expresó: "Nos enteramos que Nico estaba en Junín y quisimos recibirlo y charlar con él. Esa es nuestra función: acompañar a los juninenses que tan bien nos representan en el mundo del deporte y son nuestro orgullo. Estamos cerca, porque sabemos del sacrificio que hacen todos los días para superarse", dijo Yópolo.