Héctor Andrés Sosa cerró su preparación para defender la corona sudamericana ante el cordobés Alberto Melián

El peleador de nuestro medio, Héctor Andrés Sosa, cuyo entrenador es el excampeón mundial Juan Martín "Látigo" Coggi, su preparación física está a cargo del juninense Ariel Castillo y su manager Matías Erbín (quien supo trabajar en nuestra ciudad para "Arano Box" y es el preparador físico del campeón mundial Brian "Boxi" Castaño), defenderá la corona sudamericana de peso supergallo ante Alberto Ezequiel Melián.

Será este jueves 1° de julio en el gimnasio "Eduardo Romairone" del Paraná Fútbol Club de la ciudad bonaerense de San Pedro, con transmisión en directo por TyC Sports, a través del ciclo "Boxeo de Primera".

Ayer, Sosa cerró sus entrenamientos en Coronel Brandsen (Buenos Aires), a las órdenes del citado Coggi y del profesor juninense Ariel Castillo en la preparación física, al igual que del otro juninense que allí entrena, el actual campeón argentino Juan Nicolás "El Titán" de León, quien en breve defenderá también su corona nacional.

Hoy solo hará tareas de mantenimiento "Sosita", para viajar luego a San Pedro y participar de la ceremonia del pesaje oficial mañana miércoles.

Trabajó mucho en lo físico y táctico, agregándose hace varias semanas al equipo -como "manoplero"- el excampeón sudamericano Carlos Wilfredo Vílches (mendocino radicado hace varios años en Santa Rosa, La Pampa) y con varios róunds de guanteo con los sparrings Nery Romero y Martín Sosa, más el aporte del otro campeón juninense, Juan Nicolás "El Titán" De León.

Un adversario de mucho riesgo

Luego de la épica pelea con el dominicano Frency Fortunato el pasado 27 de febrero en Lanús, que le dejó un título intercontinental pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el puesto N° 15 del ránking mundial pluma AMB, y la posición de N°1 del ránking argentino supergallo, "Impacto" Melián (dos derrotas y 9 triunfos, dos por nocaut) volvió a instalarse como referente nacional y dijo presente en la élite de los supergallos.

El gran paso entonces era desafiar al titular actual de la categoría, el invicto juninense "La maquinita" Sosa (11 ganadas, siete antes de lo pactado), campeón sudamericano y rankeado N°2 a nivel nacional.

El juninense viene invicto y envalentonado luego de imponerse a Ckari Cani Mansilla en su propia tierra cordobesa. Ahora, el público espera encantado con el esperado choque en el horizonte.

El pasado 19 de mayo, las promotoras Sampson Boxing, de Sampson Lewkowicz, y Tello Box, de Carlos Tello, se quedaron con la licitación para la pelea al ofertar un monto de 820 mil pesos, cifra con la cual superaron a la otra oferente, Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, con 535 mil pesos.

Así, todo estaba encaminado para el enfrentamiento entre dos púgiles en un gran momento y que, de acuerdo a los ganadores de la puja, se llevaría a cabo en un plazo no mayor a 45 días, tal como establece el reglamento de la Federación Argentina de Box (FAB).

Hasta ahí todo marchaba sobre ruedas, hasta que una serie de factores pareció arruinar la fiesta: viejas diferencias entre Melián y Sampson Boxing, disconformidad con las bolsas y hasta una acalorada aunque respetuosa discusión al aire entre los promotores Lewkowicz y Margossian al aire, en el programa radial Planeta Boxing.

Incluso se deslizó la posibilidad de que Melián apunte al título argentino de los 55,338 kilos, en manos de Ernesto Franzolini (ante quien se coronó Sosa como monarca ciontinental), con un modesto récord de once perdidas, dos empates y 12 éxitos (solo uno por KO).

Una idea difícil de concretar considerando las sanciones que le hubiesen cabido al de La Paternal en caso de bajarse del combate licitado, pero finalmente, se impuso la sensatez y la intención en común de generar los choques que el público espera.

La mediación de la FAB logró sentar en una mesa y poner de acuerdo a los promotores y -lo más importante- la firma de Melián, que se concretó esta tarde luego de que todos se concordaran y limaran asperezas.

Una historia con final feliz: habrá boxeo y del bueno. Se cruzarán los mejores, teniendo en cuenta los antecedentes de Sosa y lo mostrado por Melián en su último combate, además de su gran campaña previa como amateur, que incluye dos Juegos Olímpicos y ser integrante de la selección nacional.

Será en la ciudad de San Pedro

La contienda por el título sudamericano supergallo (hasta 122 libras) entre el invicto Andrés "La maquinita" Sosa y el retador Alberto Melián se realizará, sin costo para San Pedro, según indicó el intendente de esa ciudad, Cecilio Salazar.

Dijo que “No le cuesta nada al municipio. Solamente damos la autorización. Todo corre por cuenta de la promotora, que tiene la plata para pagarle a los boxeadores. Nos piden alojamiento y comida para boxeadores, pero eso lo vamos a conseguir aparte y no del municipio”, expresó el titular del ejecutivo comunal sanpedrino.

San Pedro continúa en Fase 2 del esquema de provincia de Buenos Aires en el contexto de segunda ola de coronavirus, aunque con parámetros para pasar a la 3. Aunque no avance de etapa, en el territorio bonaerense están habilitadas las competencias oficiales regionales, provinciales y nacionales en todas las fases.

“Salió una resolución que nos permite hacer ese tipo de eventos y la vamos a autorizar”, aseguró Salazar.

Semanas atrás, San Pedro fue una opción para un evento que, finalmente, se realizó en Berazategui, porque no estaban permitidos por el Covid-19. En la velada, que será a puertas cerradas, se completará con varios combates más, algunos de los cuales se emitirán por TyC Sports Play.

El mánanger de Sosa es el sanpedrino Matías Erbin quien desde Los Ángeles, Estados Unidos, donde está radicado hizo de nexo entre las promotoras Sampson Boxing y Tello Box y la municipalidad para que el título sudamericano se dirima en su San Pedro natal.

Sampson Boxing y Tello Box ganaron la licitación para el combate entre el doble representante olímpico y campeón intercontinental y quien ostenta el título sudamericano. Su oferta fue de 820 mil pesos y superó a la de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, que ofreció 535 mil pesos.

Hubo algunos problemas entre Melián y Sampson Boxing por las bolsas que puso en duda el enfrentamiento, pero se subsanaron y se confirmó el combate en San Pedro, en el mítico gimnasio de Paraná que fue sede de grandes contiendas, en el plazo de 45 días que obliga la Federación Argentina de Boxeo (FAB) tras la firma del contrato.

Para los especialistas, Sosa y Melián son los mejores de la categoría supergallo en la actualidad. La pelea se pactó un jueves, porque el fin de semana del 3 y 4 de julio habrá encuentros de la Copa América, que serán televisados por la Televisión Nacional.