En un polémico fallo, el rojense Ronan Sánchez empató con el mexicano Mata

El boxeador rojense Ronan Sánchez empató en la madrugada del sábado de Argentina frente al mexicano Jorge Mata, en un polémico fallo, en un nuevo combate en Tijuana.

Sánchez fue superior a su oponente durante los ocho asaltos de la pelea, pero las tarjetas de los jueces interpretaron que no hubo diferencias en el ring.



Los fallos fueron: empate 76 dos de ellos y 77 a 75 para Mata el restante, mientras que la tarjeta de la televisión daba ganador al de Rojas por 78 a 74.

A través de sus redes sociales, el púgil argentino agradeció a su familia, equipo de trabajo y sostuvo que fue “despojado de un claro triunfo” por un "fallo localista".

“Pero esto no me va a detener, esto me da más ganas de seguir peleando por mis sueños”, expresó el rojense, en sus redes sociales.