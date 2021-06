Erica Farías va por la corona OMB de peso súper pluma

La boxeadora argentina Erica Farías intentará hoy alzarse con la corona OMB súper pluma, cuando se enfrente a la estadounidense Mikaela Meyer, pelea que se desarrollará en Las Vegas en cartelera que tiene como fuerte el combate entre el campeón gallo AMB y FIB, el japonés Naoya Inoue, y el retador filipino, Michael Dasmariñas, y será televisada por la señal de cable Space desde las 22.30 (hora argentina).

Farías intentará a los 36 años lograr su tercera corona mundial, ya fue campeona ligero y súper ligero CMB, y su mayor atributo radica en la experiencia de haber enfrentado a peleadoras de la talla de la estadounidense Jessica McCaskill (dos veces), la colombiana Cecilia Brækhus, la belga Delfine Persoon y de las argentinas Alejandra Oliveras y Victoria Bustos (dos veces), entre otras.

Como contrapartida, puede pesar su larga inactividad, ya que no pelea desde el 12 de octubre de 2019, cuando cayó por puntos en fallo no unánime, en la revancha con McCaskill, en Chicago.

En la esquina no estará su entrenador, el venezolano Rafael Liendo, quien no pudo ingresar a Estados Unidos por problemas de visado. La bonaerense tiene unafoja de 26 victorias (10 nocauts) y 4 derrotas, y enfrente estará la campeona Meyer, quien hará la primera defensa del título logrado al vencer por puntos a la sueca Ewa Brodnicka en Las Vegas, el 31 de octubre 2020.

Meyer tiene 30 años pero no demasiadas peleas, ya que su récord es de 14 triunfos (5 KO), sin empates ni derrotas.