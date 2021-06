El director técnico de Erica Farías no pudo ingresar a Estados Unidos

El entrenador de Erica Farías, el venezolano Rafael Liendo, no pudo ingresar a Estados Unidos por un problema de visado, por lo que la pugilista argentina enfrentará pasado mañana, sábado, a la estadounidense Mikaela Mayer, por el título súper pluma OMB, con una ausencia de peso.

La "Pantera" Farías, ex campeona mundial ligero y súper ligero, tendrá en su rincón al médico Walter Quintero y al expeleador de artes marciales mixtas Jorge "Acero" Cali, aunque desde la empresa Chino Maidana Promotions, la empresa que maneja a Farías, mencionaron la posibilidad de sumar al técnico santafesino Pedro Neme, radicado en Estados Unidos, publicó "A la vera delring", sitio especializado del deporte de los puños.

La pugilista bonaerense, de 36 años y un récord profesional de 26 victorias y cuatro derrotas, no pelea desde octubre de 2019, cuando perdió en fallo unánime contra la norteamericana Jessica Mc Caskill, aunque estuvo entrenando varios meses con el seleccionado nacional que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Mayer, de 30 años, exolímpica en Río 2016 y con un récord de 14 victorias (5 por fuera de combate) sin empates ni derrotas, combatió por última vez el 31 de octubre del 2020, ocasión en la que superó ampliamente por decisión a la polaca Ewa Brodnicka y alzó el cinturón que expondrá por primera vez este sábado en Las Vegas.

En la misma cartelera, el invicto japonés Naoya Inoue, quien supo noquear al argentino Omar "Huracán" Narváez, expondrá sus títulos de peso gallo de la AMB y la FIB frente al filipino Michael Dasmarinas.

Campeón en tres divisiones -minimosca, súper mosca, gallo-, el imbatido Inoue tiene un récord de 15 peleas por título del mundo, 12 de ellas ganadas por la vía rápida. El púgil japonés ha vencido en las ocho contiendas en las que enfrentó a actuales monarcas o excampeones mundiales, una lista donde aparece también, además de Narváez, Nonito Donaire.

Para “Monster” será su cuarta defensa del cetro WBA (reina desde 2018, tras derrotar a Jamie McDonnell) y la tercera del cinturón IBF que obtuvo en 2019 al vencer a Emmanuel Rodríguez.

Por su parte, el retador mandatorio “Hot and Spicy” Dasmariñas -no pierde desde 2014- irá por su primera corona mundial tras ganar la Eliminatoria IBF ante Kenny Demecillo.

Para lograrlo, el zurdo contará con el apoyo de uno de los entrenadores más afamados del boxeo moderno, Freddie Roach. Vale destacar que, en 2018, el filipino obtuvo el título IBO de las 118 libras (53,500 kilos).

El pesaje se llevará a cabo mañana viernes a partir de las 17 y se podrá ver por el streaming de Facebook de Combate Space.

También el sábado, y a diez asaltos pelearán por el título pluma de la NABF, el ghanés Isaac Dogboe y el estadounidense Adam López, en esperado combate que se podrá ver por Facebook.

Esta noche, título en juego de la Fedebol, peso súper mediano

El múltiple campeón latino y argentino y exretador mundialista Marcelo Cóceres y el noqueador mendocino Nelson Rosalez disputarán esta noche el título Fedebol de los súper medianos AMB, que se encuentra vacante, en el combate estelar de la velada a desarrollarse en el Microestadio municipal de Hurlingham.

La cartelera, que es promocionada por Argentina Boxing Promotions de Mario Margossian, será televisada por la señal de cable TyC Sports desde las 21.

El entrerriano Cóceres, de 30 años, nacido en Villaguay, séptimo en el ránking argentino súper mediano, tiene un récord de 29 victorias (15 por nocaut), dos derrotas y un empate, en tanto que Rosalez, de 23 años, cuarto en el escalafón nacional medio pesado, tiene una marca de cinco triunfos (todos antes de lo pactado) y tres derrotas.

En el combate semi estelar, habrá choque de invictos. El campeón argentino, sudamericano y latino CMB de los cruceros, el dos veces olímpico Yamil Peralta, se enfrentará al imbatido bonaerense Damián Muñoz, a seis asaltos.

Peralta, de 29 años, olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, tiene una marca de 9 triunfos (4 por la vía rápida) sin empates ni derrotas, en tanto que Muñoz, de 31 años, ha ganado en sus cinco contiendas, cuatro de ellas por nocaut.

Más allá de los duelos estelares, una atractiva programación completa la cartelera de esta noche.

En uno de los pleitos, el pegador porteño Juan “Poroto” Juárez (cinco reveses y 19 triunfos, 14 antes de lo pactado) regresa al ring frente al noqueador bonaerense Néstor Campos (dos derrotas y 3 triunfos, todos ellos por fuera de combate), en categoría medio pesado y a seis rounds.

En la división ligero, en duelo de porteños, Nicolás “El Guapo” Herrera (dos perdidas, un draw y 7 ganadas, con 3 KOs) se medirá a Matías García (un empate, un revés y 5 éxitos), a seis capítulos.

Finalmente, en peso gallo, el porteño Leonardo “El Gringo” Virzi (ganó en su debut, por nocaut) chocará a cuatro asaltos contra el bonaerense Alejandro Farías, quien también se impuso en su primer pleito rentado.