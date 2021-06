Jeremías Ponce afronta en Inglaterra la pelea eliminatoria mundialista del peso súper ligero

El argentino Jeremías Ponce afrontará hoy la pelea más importante de su carrera cuando se mida ante el inglés Lewis Ritson, pelea eliminatoria al título súper ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), contienda a llevarse a cabo en el Vertu Motors Arena de Newcastle.

El ganador de esta pelea obtendrá el derecho a enfrentarse al campeón unificado de la categoría, el escocés Josh Taylor, quien viene de superar en una gran pelea al estadounidense José Carlos Ramírez.

El invicto Ponce, quien es campeón de la categoría para la Organización InternacionaI de Boxeo (IBO), una entidad de segundo nivel, tiene 24 años y un palmarés de 27 victorias (17 por nocaut) sin empates ni derrotas.

Una sólida carrera amateur, un precoz debut en septiembre de 2015, con apenas 19 años, los títulos argentino y sudamericano de su categoría y una serie de 27 victorias consecutivas (17 por nocaut) lo pusieron a la puerta de esa chance mundialista que no desperdició frente a Rico Müeller (25 ganadas, dos reveses y un empate), al que venció por puntos en fallo mayoritario en septiembre del año pasado en la capital alemana.

Luego del triunfo tras doce asaltos ante el teutón, obtenido en el Verti Music Hall de Friedrichshain, el pugilista oriundo de la ciudad bonaerense de José Mármol, superó luego a Rubén Darío López y luego a Jonathan Eniz, el 11 de diciembre pasado en Buenos Aires, a este último en un combate en el que no tuvo su mejor noche.

Ponce llegó a Inglaterra sin su entrenador Alberto Zacarías, quien no pudo viajar por motivos de salud, y en su lugar lo hizo su hijo Patricio, hijo y nieto del legendario Santos Zacarías, respectivamente.

El argentino, que está quinto en el ránking absoluto FIB, obtuvo esta chance luego de firmar con Universum Promotions y Frank Warren Promotions, mientras que Ritson, de 27 años nacido en Newcastle y residente en Forest Hall, tiene un récord de 21 victorias (12 antes de lo pactado) y una derrota y está sexto en el escalafón de la FIB.

En su última pelea, le ganó por puntos al excampeón mundial Miguel Vázquez, en octubre de 2020, aunque su actuación no fue lucida.

En caso de que Taylor renuncie al título FIB y quede vacante, el ganador de Ponce y Ritson peleará por el título contra el puertorriqueño Subriel Matías, quien viene de noquear en ocho róunds al kazajo Batyrzhan Jukembayev y quedar segundo en el ránking.

La pelea podrá verse por la plataforma DAZN desde las 15 (hora argentina) y la cartelera marcará el regreso del público a los estadios ingleses, aunque en este caso con una asistencia limitada de 1.000 espectadores.

Giménez expone el Fedebol ante Luques Castillo

El platense Ayrton Giménez expondrá esta noche por primera vez el título Fedebol superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el cordobés Alan Luques Castillo, en la pelea central de la cartelera a desarrollarse en el Complejo Multifunción de la localidad santafesina de Pérez.

La velada será televisada por las señales de cable TyC Sports, desde las 22, y TyC Sports Play desde las 19.30.

Giménez, de 22 años, séptimo en el ránking argentino súper pluma tiene un palmarés de 9 victorias (una por fuera de combate) y una sin decisión, sin empates ni derrotas, destacándose que obtuvo el título el sábado 9 de enero pasado, venciendo por puntos en fallo unánime al bonaerense Matías Guenemil, en el mismo escenario de la contienda de hoy.

Luques Castillo, de 30 años, tiene un récord de 27 triunfos (10 ko) y 10 derrotas. Fue dos veces monarca latino súper gallo interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y titular sudamericano pluma.

En el semifondo, la exdoble campeona mundial Victoria Bustos (20 triunfos y seis derrotas) se enfrentará a la rosarina Soledad Capriolo (siete éxitos, doce reveses y cuatro empates), en categoría súper ligero y a seis asaltos, en duelo revancha del combate que Bustos ganó por puntos en agosto de 2017.

Triunfos de Amitrano y de Papeschi

En el polideportivo municipal "Roberto De Vicenzo" de Berazategui, Buenos Aires, la pelea de fondo a diez asaltos y en categoría welter, arrojó como ganador al peleador de Villa Mercedes ( San Luis), Leonardo Fabio Amitrano.

Este, de 26 años y triple vencedor anteriormente del santafecino de Teodelina, radicado hace más de cinco años en Junín, Emiliano "La Cobrita" Domínguez Rodríguez, se impuso por nocaut al peleador de Pilar, Elías Mauricio Haedo.

La definición llegó en el octavo asalto de la batalla, luego de una caída previa del pilarense (tercer asalto) y con este éxito,"Junior" Amitrano suma 17 victorias (siete antes de lo pactado) y cinco derrotas (dos por nocaut),estando en la novena posición en el ránking argentino de los welter juniors (ligeros).

Haedo, de 23 años, quedó con 11 triunfos y dos derrotas y está primero en el escalafón argentino de los welter.

En el semifondo, triunfó Sebastián Horacio Papeschi (pesó 74,600), al imponerse a Germán Ignacio Peralta en fallo unánime, tras ocho asaltos.

El vencedor, oriundo de Luján (Buenos Aires) tiene ahora una foja de 17 éxitos (seis por nocaut) y tres derrotas (una por la vía rápida) y es campeón argentino alternativo del peso súper mediano.

Peralta (72,600), de 31 años, residente en Florencio Varela, desmejoró su palmarés a ocho ganadas (una por nocaut), nueve derrotas (dos antes de lo pactado, y cinco empates, estando ubicado octavo en el ránking argentino de los medianos.

Arbitró Víctor Javier Sánchez y los tres jurados, Maximiliano Dolce, Javier Geido y Marcos Barbero fallaron igual, 79 a 73 para Papeschi.