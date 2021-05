El invicto Federico Schinina se impuso por nocaut técnico al juninense Cristian Moris

Durante la amplia velada del deporte de los puños, realizada en el Talleres Fútbol Club de Mar del Plata, en una nueva producción de Argentina Boxing Promotions que encabeza Mario Margossian, perdió por la vía rápida el juninense Cristian Sebastián Moris, de 27 años.

En contienda de la división wélter, el porteño Federico “El Tano” Schinina (acusó en la balanza 62,900 kilos) superó por nocaut técnico en el cuarto y último asalto al peleador de muestra ciudad, quien pesó 64,800.

El invicto Schinina (26 años) fue más que nuestro coterráneo y compañero de equipo de la actual campeona mundial juninense Débora Anahí "La Indiecita" López, monarca del peso gallo, y así mejoró su récord profesional a cuatro victorias en otras tantas batallas, tras buen paso previo por el amateurismo y por la Selección Nacional de la Federación Argentina de Box (FAB).

En tanto, el voluntarioso Cristian "Fuji" Moris, quien tuvo en su rincón a Pablo Rodríguez (el mismo DT que "La Indiecita") desmejoró su foja a tres triunfos (uno antes de lo pactado), un empate y cinco reveses.

En el cuarto capítulo, el árbitro Cesáreo Morales detuvo la desigual contienda por la la falta de respuestas del juninense perdedor.

Pérez se quedó con la victoria ante Villanueva

Hernán “El Picante” Pérez se impuso sobre el cordobés Pablo Villanueva, por puntos, en un amplio fallo unánime, tras diez asaltos, en la contienda central de la programación de Mar del Plata.

En un enfrentamiento de trámite pausado, Pérez (perdió tres y ganó 8, con tres nocauts) sacó rápidamente ventajas gracias a su movilidad y su constante trabajo con sus jabs zurdos y derechas cruzadas a la mandíbula de Villanueva (un empate, cuatro reveses y diez éxitos), quien poco pudo hacer para descifrarlo.

A pesar de ser más pequeño físicamente, el doble campeón (no expuso sus cinturones) se las ingenió para filtrar sus precisos envíos al rostro y acumuló amplias diferencias. Mucho más veloz, entraba y salía desde la media distancia, conectando arriba y desplazándose lateralmente.

Así, se plantó con autoridad y solidez para llevarse la decisión de los jurados y ratificar su chapa por primera vez de favorito. Las tarjetas de los jueces fueron algo más exiguas de lo exhibido sobre el ring, al decretar: Guillermo Armani 97 a 96, Ángel Gorreri 97 a 93, y Mariano Páez 99 a 94, todas a favor de Pérez.

Más allá de algunos arrestos de Villanueva producto de su mayor alcance de brazos, el N° 1 del ranking argentino mediopesado siempre llevó las riendas de la contienda. Más sólido, mantenía la distancia, impactaba y hacía fallar a un rival impotente, que no lo encontraba. Con el paso de los rounds, las ventajas eran cada vez más holgadas.

A pesar de no desbordarlo, Pérez mantuvo el control con autoridad. Sobre el final, “El Picante” siguió apegado a su plan y repitió sus ráfagas de jab zurdo y cross diestro al rostro, para asegurarse el merecido triunfo.

Así, Pérez, que pesó 78,800 kilos, ratificó su gran 2021. El 8 de enero protagonizó una de las sorpresas más importantes de los últimos años en el boxeo argentino cuando dejó sin invicto al noqueador Matías Lovera en fallo unánime -desquitándose de su derrota- y se alzó con el título Fedebol.

Sin conformarse, el 26 de febrero noqueó al excampeón argentino Walter Sequeira en el octavo round y agregó el título sudamericano mediopesado. A los 31 años, sumó una nueva victoria ante Villanueva (79,300 kg), y va por más.

Fonseca volvió a vencer a Sacringi

Más allá del duelo estelar, una atractiva programación completó la cartelera. En el combate semiestelar, desarrollado en categoría wélter, el invicto porteño Leandro “Huracán” Fonseca (66,600 kg, un empate y seis éxitos, con dos nocauts) dominó al bonaerense Miguel Scaringi (66,500 kg). Este desmejoró su palmarés a dos derrotas y seis triunfos (3 por nocaut), al caer por puntos en amplio fallo unánime, tras seis asaltos.

Scaringi visitó la lona en el primer capítulo de la esperada revancha, luego de que Fonseca lo venciera el 13 de noviembre pasado.

Las tarjetas de los jueces fueron: Mariano Páez 59 ½ a 54, Guillermo Armani 60 a 53, y Ángel Gorreri 59 a 56 para Fonseca.

Con mucha intensidad, Fonseca salió decidido desde la primera campana. Enérgico, el joven N° 10 del ranking argentino wélter acorraló a Scaringi y con sus cruzados al rostro lo hizo tocar la lona con el puño en el primer round, recibiendo la correcta cuenta.

Con mucha entereza física, el invicto avanzaba y dominaba a un rival incómodo, que buscaba responder. Pero las diferencias de potencia y contundencia eran notorias. Cada vez que Fonseca lanzaba, lastimaba mucho. En el tercero, cuarto y quinto lo tuvo algo sentido, con sus cruzados arriba y ganchos al cuerpo. Así, con solidez lo puso permanentemente contra las cuerdas y a puro ataque terminó cerrando la holgada victoria.

En combate complementario en categoría supergallo, y en otra revancha, la santafesina Juliana “La Profeta” Basualdo (53,900, cuatro triunfos y dos derrotas) le quitó el invicto a la cordobesa Florencia “La Cordo” Juárez (52,600, un empate, una derrota y 6 ganadas, una antes de lo pactado), exintegrante de la selección argentina.

Basualdo se impuso por puntos, en fallo dividido, tras seis rounds, luego que Juárez la noqueara en tres vueltas en 2019.

Las tarjetas de los jueces fueron: Mariano Páez 59 a 57 ½ para Juárez y Ángel Gorreri 58 a 56 y Guillermo Armani determinó 59 ½ a 57, las dos para Basualdo.

Finalmente, en peso superwélter, el invicto local Brian “El Torero” Ronner (68,800 kilos,quien suma tres triunfos y un empate) venció al bonaerense Mauricio Sabattino (68 kilos), por puntos, en decisión unánime, luego de cuatro episodios.

Las tarjetas de los jueces fueron: Ángel Gorreri 40 a 36, Jesuan Letizia 39 a 37 y Guillermo Armani 40 a 36 ½ todos para Ronnerm, quien le infligió el primer traspié a su rival, quien había debutado con un triunfo.