Bastida desea pelear con el "Cuervo" Silva por la corona

El marplatense Lucas Bastida quiere pelear con el "Cuervo" Alejandro Silva por el título argentino superwélter "y si está bien preparado le puede ganar por nocaut", consideró su técnico, Fernando Sosa.

"Lucas lo quiere pelear al 'Cuervo' y si está bien preparado le puede ganar por nocaut. ('La Bestia') Maciel lo tiró y Lucas tiene muy buena pegada", dijo Sosa, exboxeador, en El Noble Arte del Boxeo, que se emite semanalmente por Radio Punto 1400.

Bastida viene de defender por tercera vez la corona sudamericana de los medianos al vencer al cordobés José Villalobos y ahora quiere bajar una categoría para enfrentar no solo a Silva, sino también a Adrián Sasso, campeón

sudcontinental superwélter.

"Lucas pasó tantas penurias que ahora con más fuerza que nunca quiere ser campeón del mundo", destacó Sosa sobre Bastida, quien estuvo detenido nueve días en el penal de Batán por una denuncia de violación luego desmentida por la propia denunciante.

"Fue a declarar a la Fiscalía a la mañana y a la tarde lo llevaron a la cárcel, lo tiraron a un pabellón común y ya tenía un desafío adentro, le habían dicho que tenía que pelear sí o sí, pero le salió la libertad por suerte", contó el entrenador.

"A Lucas lo tengo desde los 14 años, en un tiempo se fue, un día lo asaltaron y le cortaron un tendón, le dijeron que no iba a volver a boxear y siguió adelante", recordó el director técnico y sostuvo: "Los medios le dieron duro sin conocerlo y cuando salió inocente no lo informaron con la misma fuerza".