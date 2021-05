Pesar por el deceso de Domingo “Ramón” Taktak

A los 87 años de edad falleció anteayer en nuestra ciudad Domingo Taktak, quien fue destacado exponente del boxeo de Junín en las décadas de los años '50 y '60 y quien, a través del deporte y sus condiciones personales, supo granjearse una gran cantidad de amigos.

"Ramón" Taktak, como todos lo conocían, era el quinto hijo de un total de quince hermanos y le sobrevive su único descendiente, Roberto.

Su domicilio estuvo siempre en calle Mariano Moreno, a metros de avenida Padre Respuela, y desde pequeño debió trabajar junto con la mayoría de sus hermanos y a sus padres. Incursionó cuando era niño en el Club Defensa Argentina, como futbolista, en el que se desempeñó en el puesto más ingrato, arquero.

Poco después, a los 13/14 años, comenzó a incursionar en el boxeo, entrenando a las órdenes de Sica, en inmediaciones de la plaza 9 de Julio, haciendo a diario trabajos de guanteo y de gimnasia.

La primera pelea de Domingo "Ramón" Taktak fue en el conocido Parque Recreativo, que estaba emplazado donde luego estuvo el local comercial de Maderas Milanese, sobre calle Moisés Lebensohn.

Como anécdota, Taktak destacaba que su madre nunca se enteró que él era boxeador, porque se lo hubiera prohibido y siempre lo que ganaba en cada pelea se lo daba a su progenitora.

Cuando ya era adolescente, a los 17 años, Ramón viajó a Buenos Aires para ayudar a su hermano Pedro en la construcción de su propia casa y comenzó a practicar boxeo en el mítico Club Huracán de Parque de los Patricios, a las órdenes del profesor Balcarce.

En la entidad "quemera" estaban como entrenadores los hermanos Juan y Bautista Rago y uno de sus pugilistas que entrenaban a sus órdenes era un tal Oscar Natalio "Ringo" Bonavena, con quien llegó a practicar y guantear el juninense Taktak.

En sus primeras contiendas como representante del "Globito", peleó con un hermano del "Mono" Gatica (en Lanús), luego salió campeón del torneo "Guantes de Oro" y también combatió varias veces en la sede de la Federación Argentina de Box, en calle Castro Barros 75 del barrio porteño de Almagro.

También, al ser entrevistado años atrás por Democracia, Taktak recordó:

"Hice una pelea en el Luna Park y me fueron a ver Perón y Evita. Cuanto terminé, bajé del ring y le dije a Evita ´Soy de Junín´ y ella me respondió: ´Qué bueno, vos sabés que me gustaría ir a morir a Junín, pero Perón no me deja´. Esto que me expresó salió hasta en la revista El Gráfico".

Asimismo, "Ramón" subió varias veces al ring en nuestra ciudad. Realizó peleas en los gimnasios de los clubes Ciclista Juninense, Social y Centro Español y un par de las más recordadas fueron las dos que enfrentó al "Indio" Herrera, otro destacado y querido cultor del duro deporte de los puños en Junín.

En la Región, supo combatir en veladas realizadas en Pergamino, General Pinto, Florentino Ameghino, Rufino, Lincoln, Rojas, General Villegas, Chacabuco, entre otras, donde ganó muchos amigos.

También, Domingo se desempeñó como árbitro y jurado en distintas veladas de boxeo local y zonal.

Su deceso generó gran pesar en todos quienes lo conocieron en la vida cotidiana y en su paso por el deporte de los puños.