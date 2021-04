Débora Anahí "Indiecita" López se mostró “feliz de lograr otro triunfo y traerlo a Junín”

La juninense y campeona mundial de peso mosca de la OMB, Débora Anahí López Bermuchi, dominó a Débora Gómez en una esperada batalla revancha y se llevó otra amplia y lúcida victoria, en una de las peleas centrales de anteanoche en Luis Guillón, como anticipó Democracia en su edición sabatina.

Entrevistada por este medio, la del barrio San Jorge dijo: “Dominé del primero al último round y fue una pelea complicada, porque era una rival zurda. Traté de no dejar que se acerque y conectarme, estando además lejos de los posibles cabezazos (se registró uno fuerte, en el primer asalto). Pero ya lo habíamos estudiado y trabajado a todo eso en el gimnasio, porque es siempre complicado combatir ante un zurdo”.

Sobre la pelea, remarcó: “Ya desde el segundo round le tomé el punto, me di cuenta de que vino con otro plan de pelea, con más movilidad, pero no le resultó y fui superior, más veloz, yendo para atrás y contra golpeando, siempre fiel a mi boxeo. La pelea se dio toda para mí, todo fue mío, así que estoy contenta, feliz de lograr otro triunfo y traerlo a Junín”.

Para finalizar, mientras esperaba ser agasajada (un asado con familiares, allegados y amistades en su barrio), la “Indiecita” se refirió al futuro, expresando:

“Ahora, seguramente se vendrá para mí una pelea fuera del país, posiblemente en julio en Estados Unidos. Con mi equipo, apuntamos a eso, ya está hablado y faltan arreglar pequeños detalles para viajar a combatir en Estados Unidos”, completó Débora Anahí López.

En la velada televisada en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play, la "Indiecita", tras un primer round a "media máquina", lució imparable y de allí en adelante dominó a la aguerrida Gómez y la derrotó por tercera en el plano profesional, por lo que la de nuestra ciudad mantiene su invicto.

La del barrio San Jorge se impuso sobre su homónima Débora por puntos en un amplio fallo unánime, tras ocho asaltos, en un pleito de la categoría mosca con mucha rivalidad, en el que finalmente López no expuso su cinturón mundialista, por disposición de la Federación Argentina de Box, al no tener "Polvorita" quince peleas realizadas hasta el momento, como rentada.

Las tarjetas de la terna de jurados marcó claramente la diferencia exhibida sobre el cuadrilátero en favor de nuestra coterránea, al decretar estos guarismos:

Carlos Villegas 78 a 74, Jorge Gorini 78 ½ a 74 ½ y Javier Geido 79-73, todos en favor de la representante del Sindicato de Camioneros y dirigida por Pablo Rodríguez.

Fue una pelea de ritmo intenso, en la que López mostró toda su inteligencia frente a una agresiva rival, quien siempre avanzaba buscando con sus izquierdas cruzadas y poco ortodoxas.

La monarca mundial eludía esos mandobles y respondía con claros impactos, rápidos, veloces y precisos, los que hallaban generalmente el rostro de "Polvorita" como objetivo central.

La "Indiecita" fue soltándose cada vez más y, a pesar de las ganas y empuje de la oriunda de José León Suárez, sacó ventajas con muy buen trabajo a la hora de caminar el cuadrilátero, puntear con mano derecha y colocar golpes precisos desde distintos ángulos.

Sobre el final, la “Indiecita” conectó profundas izquierdas y combinó con derechas cruzadas a la mandíbula para detener el ataque de una rival que mostró mucho corazón, pero no pudo ante su boxeo. Así, redondeó una amplia y convincente actuación y casi pone en la lona a Gómez, en el último asalto.

Anahí López, quien pesó 50,800 kilos, se prepara para una defensa del título mundial que conquistó el 20 de diciembre de 2019, al derrotar a la venezolana Niorkis Carreño, y que retuvo su título el 19 de diciembre en otro fallo unánime sobre Ayelén Granadino, previamente a este éxito sobre Gómez.

Débora "Indiecita" López, con 26 años (la misma edad que su rival del viernes), es considerada de las mejores boxeadoras del momento en la Argentina y espera ofertas para combatir internacionalmente.

La avala su récord invicto de 18 triunfos (uno por fuera de combate) y un empate, en tanto que Gómez quedó con un palmarés rentado de siete victorias (una antes de lo pactado), un empate y seis reveses, foja que presenta en su trayectoria la actual N° 1 del ranking argentino mosca y exretadora mundialista supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El resto de la velada

En el otro combate coestelar de la programación, la campeona argentina de peso ligero, la sanjuanina Yamila Abellaneda, igualó con la exretadora mundialista chaqueña Paola Benavídez, por puntos, en fallo mayoritario, tras diez asaltos, y así defendió por segunda ocasión su corona.

En un enfrentamiento a puro ritmo, Benavídez manejó claramente la primera mitad del encuentro y Abellaneda fue emparejando en la segunda. Al final, las tarjetas de los jueces fueron: Ángel Gorreri 95 a 95, Jorge Gorini 97 ½ a 95 para Benavídez, y Javier Geido 95 a 95, aunque Benavídez dejó mejor imagen y fue merecedora de quedarse con la victoria, cosa que no ocurrió por decisión de dos de los jueces.

Con un mejor inicio, Benavídez, Nº 4 del ranking argentino pluma, apeló a su velocidad, experiencia en la selección argentina y eficacia para impactar sus golpes desde afuera. Con sus jabs, cruzados y ganchos, fue llevándose los rounds frente a una campeona a la que no la encontraba.

Pero desde la segunda parte, Abellaneda salió más decidida. Con mayor potencia física, amor propio y enjundia, acortó las distancias y penetró la guardia de la retadora con sus derechas cruzadas y directas al rostro.

Con el paso de los rounds, la intensidad crecía y campeona y retadora se cruzaban en intensos intercambios de golpes.

Si bien Benavídez no mermaba y soltaba sus envíos arriba, Abellaneda respondía con sus cruzados al rostro y, al cabo del pleito, la decisión de los jueces terminó en paridad, luego de un encuentro excitante, en un fallo que castigó a la chaqueña.

Así, Abellaneda defendió el cetro que conquistó el 21 de febrero de 2020 al dominar a Pamela Benavídez -hermana de Paola- en amplio fallo unánime, y retuvo el 19 de diciembre sobre la mendocina Karen Alaniz. Tuvo una gran prueba frente a Paola Benavídez, quien en 2017 arañó el título mundial al igualar con la santafesina Daniela "La Bonita" Bermúdez por el título supermosca OMB.

En combate complementario, en otra revancha desarrollada en categoría crucero, el bonaerense Nicolás “Pupi” Argañaraz (87,300 kilos con foja de tres derrotas y 9 éxitos,dos por nocaut), Nº 9 del ranking argentino crucero, doblegó a otro bonaerense, Gustavo “El Volcán” Schmitt (89,500 kilos, tiene un empate, 13 derrotas 6 éxitos, solo uno por fuera de combate).



Fue por puntos y en fallo unánime, tras seis asaltos, en el tercer duelo del historial personal, luego de que Argañaraz se impusiera en fallo unánime el 20 de abril de 2019 y Schmitt lo detuviera el 20 de diciembre siguiente por nocaut técnico en el sexto giro.

Las tarjetas de los jueces fueron estas: Maximiliano Dolce 59 a 55, Ángel Gorreri 58 a 56, y Jorge Gorini 59 ½ a 56, todas para Argañaraz.

Además, en división mosca, el invicto bonaerense Nicolás “El Demonio” Muguruza (50,800 kilos, invicto con seis peleas, todas ganadas, dos por KO), Nº 4 del ranking argentino mosca, sometió al mendocino Víctor Díaz (50,650), por nocaut técnico en el cuarto round, y le ocasionó su primer revés tras haber debutado victorioso.

Muguruza triunfó luego de enviar a su rival a la lona en el primero, provocarle dos cuentas de pie en el cuarto y que en el siguiente ataque el árbitro, Adrián Ayunta, detuviera las acciones cuando restaban veinte segundos para el final del quinto asalto.

Finalmente, en peso supermediano, el bonaerense Darío “Pato” Baigorria (72,350 kilos, perdió 33 peleas, empató dos y ganó 10, 6 antes de lo pactado) venció al exretador mundialista bonaerense Ezequiel “Epi” Martínez.

Este pesó 74 kilos y desmejoró su récord a diez derrotas, tres empates y 44 éxitos, con 16 nocauts), Nº 9 del ranking argentino supermediano al perder por puntos, en decisión dividida, luego de seis capítulos.

Las tarjetas de los jueces fueron: Carlos Villegas 58 a 56 y Maximiliano Dolce 59 a 55, ambas para Baigorria, mientras que Ángel Gorreri falló 58 a 56 para el "Epi" Martínez, representante del Sindicato de Camioneros.